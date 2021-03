Barça : Ronald Koeman réagit à l'arrestation de Bartomeu

La suite après cette publicité

La saison du Barça est loin d'être un long fleuve tranquille. Hier, on a d'ailleurs appris l'arrestation de l'ancien président, Josep Maria Bartomeu, dans le cadre du Barçagate. Présent en conférence de presse ce mardi, Ronald Koeman n'a pas pu esquiver aux questions sur le sujet.

«Pour l'image du club, une nouvelle fois, ce n'est pas bon. Il faut attendre de voir ce qui peut arriver, je n'étais pas là. Nous devons nous concentrer sur notre travail et préparer le match de demain. Quand la nouvelle est sortie, j'étais énervé parce que je connais bien Bartomeu et aussi Oscar Grau. Je me sens très mal pour eux, j'ai passé des moments importants avec eux. Bartomeu a toujours été une personne exceptionnelle pour moi». Ce dernier appréciera.