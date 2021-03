OM : Dimitri Payet répond au tacle des supporters

« On apprend qu’un joueur comme Payet n’est pas un brin solidaire avec son équipe, qu’il a manipulé les autres et qu’il a négocié (une prolongation) pour lui parce qu’il a vu qu’il avait une présidence fantôme qui ne comprenait rien au ballon. Voir qu’un mec comme lui, parce que ce n’est même plus un joueur, c’est un mec, a signé pour cinq ans à l’OM (jusqu'en 2024)… Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre ». Le 19 février dernier, à l'occasion d'une conférence de presse, Rachid Zeroual, le responsable des South Winners, dézinguait Dimitri Payet.

Ce dernier a eu l'occasion de répondre ce mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Lille. Il lui a ainsi été demandé si de telles déclarations pouvaient remettre en cause son engagement à l'OM. « Non pas du tout, pas pour si peu. Je l'ai dit déjà, c'est même ce qui m'excite dans cette ville, on ne peut pas de reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas non plus avoir la mémoire courte, mais oui je ne suis pas au niveau auquel on m'attend, mais ça ne remet pas en cause mon amour et mon travail pour ce club. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et ça m'a montré que malgré la mauvaise passe, on m'apprécie encore ici. » Voilà qui est dit.