Euro, Portugal : Pepe avait indiqué le bon côté à Rui Patricio sur le penalty de Benzema

Hier soir c’était aussi l’occasion pour Karim Benzema de retrouver ses anciens coéquipiers du Real Madrid. Côté portugais, Cristiano Ronaldo (36 ans) et Pepe (38 ans) étaient présents, deux joueurs majeurs avec qui il a évolué dans la capitale espagnole par le passé. Le défenseur a d’ailleurs prouvé durant le match qu’il connaissait très bien l’attaquant français, et notamment la façon dont il tire les penaltys.

En effet, sur le premier but inscrit par KB9, sur penalty (45e), hier soir, Pepe avait indiqué le bon côté à Rui Patricio (33 ans), avant que le portier de Wolverhampton ne prenne finalement le côté opposé et se fasse prendre à contre-pied. Une vidéo prise par une caméra de la BBC revient sur ce moment, et sur la réaction du défenseur de Porto qui a semblé agacé de ne pas avoir été écouté par son coéquipier.