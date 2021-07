Droits TV : Canal + anticipe une vie sans Ligue 1

Après l’acquisition par Amazon de 80 % des matches de Ligue 1, dont le top 10 des affiches, le tout contre 250 M€ par an, Maxime Saada, président du groupe Canal +, avait déclaré dans un communiqué se « retirer de la L1 ». En décembre 2019, la chaîne cryptée avait signé un contrat de sous-licence avec beIN Sports pour la diffusion du lot 3 (deux matches par journée, le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures) du championnat français, l’obligeant à payer 332 M€ par saison.

D’après les informations de L’Équipe, Canal + prépare sa grille de rentrée sans la Ligue 1, et a d’ores et déjà contacté la Ligue nationale de rugby (LNR) afin de mettre en place une double soirée de Top 14 en prime-time, le samedi et le dimanche, une demande acceptée. Pour l’instant, la chaîne n’a toujours pas rompu son contrat de sous-licence et pourrait finalement se résoudre à diffuser ses deux affiches de Ligue 1. beIn Sports de son côté n’a pas payé sa première échéance concernant les droits de la Ligue 2.