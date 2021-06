Mercato : l'Aris veut déjà se débarrasser du flop Kostas Mitroglou

La suite après cette publicité

Un nouveau départ. Le 27 janvier dernier, Konstantinos Mitroglou et l'Olympique de Marseille ont poussé un ouf de soulagement puisque le Grec a enfin pu quitter le club phocéen à six mois de la fin de son contrat. Une libération pour l'attaquant âgé de 33 ans, mis au placard depuis des mois par André Villas-Boas, alors encore en poste. Pour se relancer, l'ancien joueur de Benfica a décidé de renter au pays. Direction l'Aris Salonique, qui lui a offert un bail d'un an et demi. Suffisant donc pour retrouver son niveau et du rythme.

Mitroglou a déçu

Toutefois, cela prendrait du temps, puisqu'il n'avait plus joué de match officiel depuis le 8 mars 2020 alors qu'il était encore en prêt au PSV Eindhoven (8 minutes contre Groningen). Dix mois plus tard, le 30 janvier 2021, il jouait sa première rencontre face à l'Asteras Tripolis (9 minutes jouées). Suite à cela, le Grec, qui avait manqué deux matches en raison de soucis intestinaux, a enchaîné. Au total, il a joué 10 matches (3 titularisations). Le natif de Kavala a été aligné à 9 reprises en championnat, le temps d'inscrire 2 buts, dont un pénalty.

Un bilan très moyen à écouter Martial Debeaux, spécialiste du foot grec pour Footballski. «Globalement, c'est une déception c'est sûr. Ceci dit, à titre personnel, ça me semblait difficile qu'il retrouve son niveau en 6 mois en n'ayant pas joué du tout avec l'OM. Il met quand même 2 buts assez importants pour la 3e place de l'Aris (un penalty pour le 1-1 face à l'Olympiakos, le but du 1-0 face à l'OFI Crète) qui valent cher au final. Donc tout n'est peut-être pas fini !» Car la presse grecque, notamment la Gazzetta, assure depuis quelques semaines que l'Aris penserait déjà à un départ du joueur sous contrat jusqu'en juin 2022.

L'Aris n'exclut pas un départ

Ce que confirme Martial Debeaux. «Oui, un départ a été évoqué car ça ne s'est pas bien passé depuis janvier avec le coach Apostolos Mantzios. Mitroglou n'était probablement pas assez en forme après cette inactivité à l'OM et l'Aris tournait déjà bien pour l'intégrer en tant que titulaire, malgré son CV. Le problème est qu'il a 1 an de contrat à 600 000 euros an. Donc il faut se mettre d'accord. Surtout, que l'Aris a une suspension de mercato au-dessus de la tête au TAS, donc ça peut encore changer concernant Mitroglou».

Il poursuit : «le joueur a mis des stories sur Instagram où il se prépare bien. Donc ce n'est pas exclu que la préparation estivale puisse inverser la donne». Malgré tout, du côté de l'Aris Salonique, la porte est ouverte à un départ durant cette intersaison 2021-22 selon le spécialiste du foot grec. «Si un club se manifeste, il est clair que l'Aris ne le retiendra pas, bien au contraire». Mais, comme cela a été le cas à l'OM, on ne peut pas dire que ça se bouscule vraiment au portillon pour le moment. Les mercatos passent et se ressemblent décidément pour Kostas Mitroglou !