L'Atalanta aime le made in France

L'Atalanta prépare son mercato estival. Et en cas de départ de Josip Ilicic (33 ans), courtisé notamment par la Lazio et l'AC Milan, Sky Sport Italia annonce que les Bergamasques seraient sur les traces de deux joueurs du LOSC : Jonathan Ikoné (23 ans) et Jonathan Bamba (25 ans).

Les deux Dogues ne sont pas les seuls joueurs à plaire à l'écurie transalpine en France. Sky Sport Italia précise en effet que les Italiens, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, apprécient également le profil du jeune attaquant de Toulouse Janis Antiste (18 ans), auteur de 7 réalisations en 30 apparitions en Ligue 2 cette saison.