Des sénateurs déposent un amendement pour faire reprendre la Ligue 1

Voilà un petit coup de pouce bienvenu pour Jean-Michel Aulas. Toujours au front pour tenter de relancer le championnat, le président de l'OL s'est trouvé de nouveaux alliés politiques. Ce lundi soir, 6 sénateurs ont déposé deux amendements (les numéros 242 et 243) au projet de loi "Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19" ayant pour objectif de laisser le comité scientifique se prononcer pour une reprise aux compétitions nationales de football, et aux fédérations et aux ligues de décider de terminer la saison ou non.

Les deux sénateurs qui ont lancé cet amendement, Michel Savin (Isère, LR) et Claude Kern (Bas-Rhin, UDI), sont rejoints par Catherine Di Folco, Élisabeth Lamure, François-Noël Buffet et Michel Forissier, tous les quatre sénatrices et sénateurs LR dans le département... du Rhône. Ensemble, ils souhaitent que le comité scientifique remette avant le 30 juin un avis sur la possibilité de reprendre le sport professionnel et amateur afin de terminer la saison sportive 2019/2020. Si ce projet passe au Sénat, il reviendra en seconde lecture à l'assemblée nationale pour y être débattu mais ses chances sont infimes puisque le gouvernement a donné un avis contraire.