Ligue 2 : le PFC domine Bastia et met la pression sur Lorient et Metz

En attendant le match de Metz face au Red Star ce soir, et le déplacement de Lorient lundi à Annecy, le Paris FC est allé chercher l’essentiel ce samedi sur la pelouse de Charlety. Dans un match fermé, âpre et décousu comptant pour la 31e journée de Ligue 2, le club de la capitale a battu Bastia 1-0. L’unique but du match a été inscrit par Pierre-Yves Hamel à la 20e minute.

La suite après cette publicité

Plus réalistes, les Parisiens s’en tirent bien dans cette confrontation qu’ils n’ont pas toujours maîtrisé, mais ils reviennent à hauteur de Lorient et mettent la pression sur leurs adversaires directs. Les Corses, qui ont fini à dix après l’expulsion sévère d’Akueson (88e) sur un choc accidentel avec Omar Sissoko, lequel a été sonné et contraint de sortir, sont 7es. Les play-offs se compliquent.