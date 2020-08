Ligue Europa : dans la difficulté, l'Inter verra les quarts de finale

La Coupe d’Europe reprenait ses droits. En attendant la Ligue des Champions, c’est la Ligue Europa qui était de retour ce mercredi avec notamment une alléchante affiche entre l’Inter et Getafe. Sur le terrain neutre de la Veltins Arena, antre habituelle de Schalke 04, le vainqueur pouvait voir les quarts de finale de la compétition. Arrivés à un petit point de la Juventus et du titre en championnat, les Interistes peuvent légitimement prétendre à une victoire finale. Du côté des Espagnols, non qualifiés pour l’Europe après une série de 6 matchs sans victoires pour finir la Liga, il s’agissait de se faire plaisir et d’espérer aller le plus loin possible.

Dernier objectif de cette saison, on pouvait prétendre à voir les deux équipes types pour commencer cette rencontre. Et les deux coachs n’ont pas surpris dans le choix de leur composition. Antonio Conte a choisi de titulariser son duo Lukaku – Martinez. La surprise pouvait être sur le côté droit avec la présence de Danilo D’Ambrosio en lieu et place d’Antonio Candreva. Pas de vraies sensations dans le 11 du club de la banlieue madrilène avec leur trio Cucurella – Mata – Nyom pour animer l’attaque et un milieu tourné vers l’offensive.

Getafe démarre fort mais Lukaku s'impose

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les hommes de Pablo Bordalas démarraient ce match tambours battants en se créant deux occasions dans les 2 premières minutes. Et forçant même Samir Handanovic à se coucher. Les Espagnols étaient d'entrée dans le rythme et mettaient beaucoup d'intensité pour tenter de mettre en danger les Milanais. Petit à petit et après 10 premières minutes compliquées, les Interistes reprenaient le contrôle du ballon. Une frappe de Jaime Mata, finalement contrée par Bastoni, aurait pu récompenser leurs efforts. En guise de réaction, deux belles frappes de Lautaro Martinez et une tête de Bastoni forçaient Soria à s'employer. Un Romelu Lukaku surpuissant venait ensuite ouvrir le score d'une frappe croisée qui rentrait avec l'aide du poteau (1-0, 33e).

De retour des vestiaires, Nicolo Barella puis D'Ambrosio mettaient le feu devant le but de Soria. La rencontre se refermait ensuite, les occasions se faisant de plus en plus rare. Une tête de Mata, claquée par Handanovic, venait réveiller cette opposition peu après l'heure de jeu. Quand survenait peut-être le tournant du match : un penalty pour les Espagnols pour une main de Godin, mais Jorge Molina manquait le cadre. À peine 3 minutes plus tard, Lukaku aurait même pu s'offrir un doublé s'il avait réussi sa frappe du pied droit sur un centre en retrait de Barella. Un break finalement partie remise quand Christian Eriksen tout juste rentré marquait (2-0, 83e). Au tour suivant, l'Inter affrontera le vainqueur de l’opposition entre le Bayer Leverkusen et les Glasgow Rangers.