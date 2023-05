Mercato : Brighton se prépare à une saignée XXL !

La suite après cette publicité

Brighton va-t-il découvrir le revers de la médaille cet été ? Sixièmes de Premier League sous la houlette de Roberto de Zerbi, les Seagulls ont réalisé une saison formidable ponctuée par une place européenne la saison prochaine. Mais voilà, en passant de la lutte pour le maintien (16es en 2020-2021) à l’Europe en quelques mois, le club va forcément être pris d’assaut sur le marché des transferts cet été. Alors qu’ils sont parvenus à briller dans le système De Zerbi, certains de ses cadres sont ciblés par les plus grands clubs du monde. C’est notamment le cas d’Alexis Mac Allister dont le départ cet été ne fait que peu de doutes. En effet, bénéficiant d’un rôle important lors du sacre de l’Argentine à la dernière Coupe du monde, Mac Allister ne devrait pas rater l’avion du départ cet été. Celui qui a marqué 12 fois cette saison devrait signer à Liverpool comme l’annonce l’ensemble de la presse britannique.

A l’instar de son hiver mouvementé, le club du sud de l’Angleterre s’apprête à vivre un été chaud pour Moisès Caicedo. Cible prioritaire d’Arsenal, qui n’avait pas hésité à faire une offre mirifique de 80 millions d’euros pour se l’offrir en janvier dernier, il semblait enthousiaste à l’idée de rejoindre Londres. Entre moult anicroches dans les négociations avec les Gunners et avec Chelsea qui est rentré dans la danse en toute fin de mercato, le milieu équatorien était finalement resté et avait même prolongé jusqu’en 2027 avec son club actuel. Néanmoins, le marché des milieux de terrain risque de dynamiter le mercato cet été et le joueur de 21 ans représente l’un des plus grands prospects à son poste. De ce fait, il sera forcément sollicité et Brighton pourra-t-il résister en cas d’offre avoisinant les 100 millions d’euros ?

D’autres joueurs pourraient rapporter cette somme au club du sud de l’Angleterre voire même la dépasser. Et à ce petit jeu, Evan Ferguson est clairement celui qui peut devenir la vente la plus onéreuse de l’histoire des Seagulls cet été. Alors que les dirigeants du club estiment que le jeune (18 ans) attaquant peut valoir 115 millions d’euros après l’avoir prolongé jusqu’en 2028, certains grandes écuries anglaises seraient prêtes à casser leur tirelire pour l’Irlandais. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 32 matches cette saison, le buteur longiligne serait sur les tablettes de Manchester United et Tottenham, sous le charme de sa palette technique selon Sky Sports ce mardi. D’après les indiscrétions du média anglais, il se murmurait même que Manchester City pourrait penser à lui en cas de départ surprise d’Erling Haaland dans les prochains mois.

Génie offensif de Brighton cette saison, Kaoru Mitoma est également ardemment courtisé. The Sun racontait en mars dernier que des scouts de Manchester United suivait de près le Japonais qui compte 10 buts et 7 passes décisives cette saison dans le sud de l’Angleterre. Arrivé en 2021, l’international japonais a explosé cette saison devenant l’un des joueurs offensifs les plus décisifs outre-Manche. A 26 ans, il pourrait être tenté par un gros transfert cet été alors qu’il est estimé à 22 millions d’euros par Transfermarkt. Sous contrat jusqu’en 2025, nul doute que le board de Brighton l’estime à un prix bien plus élevé sur lequel pourrait s’aligner ses courtisans. Face à toutes ces ventes potentielles qui affaibliraient grandement l’effectif de Brighton mais renfloueraient les caisses, les dirigeants du club devraient également être actif dans le sens des arrivées pour pallier à ses éventuels départs. En somme, l’été sera très long dans la cité balnéaire.