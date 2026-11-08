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Match Atlético - Barcelone en direct commenté
12e journée de Liga - dimanche 8 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Barcelone (Liga, 12e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Liga entre Atlético et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 8 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Barcelone.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 novembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Atlético Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Barcelone ?
Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, Alejandro Grimaldo, D. Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena, Pablo Barrios, Koke, G. Simeone, J. Alvarez, Lee Kang-In.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Brian Fariñas, Fermín López, Marc Bernal, Pedri, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Atlético Barcelone ?
Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atlético Barcelone ?
Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.
- Quelle est la date et l'heure du match Atlético Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Atlético ?
Un seul but a été inscrit pour Atlético par G. Simeone 10'.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Fermín López 45'.