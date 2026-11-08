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1 - 1
56'
Liga 2026/2027 12e journée
Atlético
1 - 1
MT : 1-1
56'
Barcelone
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 1
45'
1 - 1
Fermín López
10'
1 - 0
G. Simeone (PD J. Alvarez)
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Classement live 1 Barcelone 31 3 Atlético 29
Possession 59% Barcelone Atlético
Tirs 8 4 10 4 2 12
Grosses occasions créées 100% Atlético 2 Barcelone 0
Compositions Atlético 4-4-2 Barcelone 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 ATM N NUL 2 BAR
682 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Atlético Madrid Koke 1 #2 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 1
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Álex Baena 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 3 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 3
Fautes subies
#1 Logo Atlético Madrid Álex Baena 3 #2 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 3 #3 Logo Barcelone Marc Bernal 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Raphinha 0/2 0% #2 Logo Barcelone Pedri 0/2 0% #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Marc Bernal 7/10 70% #2 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 9/14 64% #3 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Atlético Madrid Koke 2 #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 2 #3 Logo Atlético Madrid Marc Pubill 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone João Cancelo 2/2 100% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 2/2 100% #3 Logo Barcelone Marc Bernal 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Alejandro Grimaldo 0/6 0% #2 Logo Barcelone Anthony Gordon 0/5 0% #3 Logo Barcelone Raphinha 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Atlético Madrid Alejandro Grimaldo 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Kang-In Lee 0/2 0% #2 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 82/83 99% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 41/42 98% #3 Logo Barcelone Brian Fariñas Pérez 37/39 95%

Analyse avant-match

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Série en cours
D
V
V
N
V
V
V
D
D
V
Rencontres précédentes
23% 13 Victoires 21% 12 Nuls 56% 32 Victoires

Blessures & suspensions

Cristian Romero Cristian Romero Blessure au genou Cristian Romero Cristian Romero Blessure musculaire Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Jan Oblak Jan Oblak Inconnu Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse
Xavi Espart Xavi Espart Blessure à la cheville Rodri Rodri Ischio-jambiers Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Dani Olmo Dani Olmo Blessure à l'aine Jules Koundé Jules Koundé Blessure à la cheville Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

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Match Atlético - Barcelone en direct commenté

12e journée de Liga - dimanche 8 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Barcelone (Liga, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Liga entre Atlético et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 8 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Javier Alberola Rojas arbitre principal
Jorge Bueno Mateo arbitre assistant
Alfredo Rodríguez Moreno arbitre assistant
Roberto Gonzalo Sánchez quatrième arbitre
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Riyadh Air Metropolitano Madrid
Riyadh Air Metropolitano
  • Année de construction : 1994
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70692
  • Affluence moyenne : 48232
  • Affluence maximum : 70514
  • % de remplissage : 73

Match en direct

Date 08 novembre 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 12
Diffusion DAZN, Disney+
Affluence 69788
Code ATM-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Atlético Madrid
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 novembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Atlético Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Barcelone ?

Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, Alejandro Grimaldo, D. Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena, Pablo Barrios, Koke, G. Simeone, J. Alvarez, Lee Kang-In.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Brian Fariñas, Fermín López, Marc Bernal, Pedri, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Atlético Barcelone ?

Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Atlético Barcelone ?

Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.

Quelle est la date et l'heure du match Atlético Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Atlético ?

Un seul but a été inscrit pour Atlético par G. Simeone 10'.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Fermín López 45'.

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Jawed 21:06 Toujours présent pire que les vrais supporters 👍🏽 3 Répondre
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