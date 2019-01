Rabiot veut rejoindre Liverpool

Alors que la piste le menant au FC Barcelone s’est semble-t-il éloignée avec la signature de Frenkie de Jong, Adrien Rabiot ne manque pas encore de courtisans. Dernièrement, c’est Tottenham qui est venu aux nouvelles, mais le Français aurait refusé les avances des Spurs. Et ce matin le Sun croit savoir pourquoi. Le tabloïd explique que le milieu de terrain aurait fait son choix : il voudrait rejoindre Liverpool et être dirigé par Jürgen Klopp. Cependant, le média pose un problème pour Rabiot. En effet, les Reds n’ont pas spécialement prévu de recruter un joueur dans l’entrejeu cet hiver. Le Parisien va-t-il donc rester jusqu’à la fin de son contrat en juin au PSG sans jouer ? La question est légitime.

Les fans du Real ne veulent plus de Bale

Il y a quelques mois, il était le héros de tout un club après avoir inscrit un retourné exceptionnel en finale de la Ligue des champions contre Liverpool. En cette fin du mois de janvier, Gareth Bale ne semble plus avoir la cote auprès des fans du Real Madrid. Selon un sondage relayé par le quotidien AS ce matin, les socios des Merengues souhaitent voir davantage sur le banc le Gallois plutôt que Lucas Vazquez ou Vinicius Junior. Le sondage est sans appel : 54% des votants sont pour cette solution contre seulement 36% pour Vazquez et 8% pour Vincius. Le Brésilien est définitivement entré dans le cœur des supporters madrilènes au détriment de Bale.

Chelsea se penche sur Rakitic

Après le Paris Saint-Germain il y a quelques mois, Sport se fait l’écho de nouvelles rumeurs concernant Ivan Rakitic. Et cette fois-ci ce serait au tour de Chelsea d’être venu aux renseignements pour l’été prochain. Le Barça pourrait être disposé à discuter, mais cela serait à l’encontre des envies du Croate. À en croire le média catalan, Rakitic voudrait prolonger l’aventure en Catalogne et rester encore quelques années supplémentaires. Dossier à suivre donc...