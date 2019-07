Deuxième match de la tournée barcelonaise en terres japonaises, après cette défaite 2-1 face à Chelsea pour les débuts d’Antoine Griezmann et de Frenkie de Jong. Les premiers pas du Français et du Néerlandais avaient d’ailleurs plutôt plu aux médias catalans. Cette fois, c’était une rencontre un peu spéciale, puisqu’en face d’eux, les Blaugranas avaient le Vissel Kobe, équipe où l’on retrouve des joueurs comme Andrés Iniesta ou David Villa, qui ont marqué l’histoire du Barça, ainsi que Sergi Samper. Pour cette rencontre, Ernesto Valverde était toujours privé de ses internationaux sud-américains, encore en vacances, ainsi que de Gerard Piqué. Antoine Griezmann démarrait bien la rencontre, accompagné par Rafinha et Collado devant, alors que Riqui Puig était lui titulaire au milieu avec Rakitic et Busquets dans l’entrejeu. Au final, la rencontre s’est conclue sur une courte victoire barcelonaise 2-0.

La partie démarrait sur un rythme intéressant, et Andrés Iniesta avait envie de se montrer, à l’image de cette frappe enroulée passée non loin du cadre des cages défendues par Ter Stegen (5e). Le jeu du club japonais était assez fluide, et prenait régulièrement le meilleur sur la défense du Barça, notamment grâce à une meilleure condition physique. Riqui Puig était à deux doigts d’ouvrir le score après avoir récupéré un ballon dans la surface, mais le petit prodige catalan se manquait face à Maekawa (12e). Peu à peu, le Barça prenait les commandes du jeu, avec un Griezmann encore très participatif. Les occasions étaient cependant rares, même si Rakitic était proche de trouver la faille sur cette tentative lointaine (35e).

Du mieux en deuxième période

Andrés Iniesta montrait ne rien avoir perdu de sa classe et affichait de belles choses au milieu, tout comme Riqui Puig côté barcelonais. C’est une fois arrivé dans les derniers mètres que les Blaugranas se montraient imprécis, à l’image de ce service de Jordi Alba mal exploité par Antoine Griezmann (42e). Il manquait aussi clairement de présence dans la surface rivale. Ernesto Valverde changeait toute son équipe à la pause, et Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Carles Pérez ou encore Malcom entraient en jeu. De quoi apporter un peu de folie à l’animation offensive catalane, mais c’était toujours aussi brouillon dans le dernier geste. Dembouz frôlait le cadre sur cette belle frappe (57e), et le Français montrait une belle entente avec Frenkie de Jong.

C’est finalement le jeune Carles Pérez qui allait mettre les Catalans devant. Après un joli une-deux avec Malcom aux abords de la surface, il crucifiait le portier rival d’un petit pont parfait (0-1, 59e). Le Barça était bien plus à l’aise qu’en première période et Aleñá avait le ballon du 2-0. Le jeune milieu catalan tentait le lob mais il butait sur un gardien japonais vigilant (72e). Malcom touchait lui la barre (77e). Le rythme était plutôt bas, ce qui faisait les affaires d’un Dembélé virevoltant mais pas forcément très adroit devant le but. Il fallait aussi signaler que Todibo était particulièrement bon derrière. Et Carles Pérez saisissait son opportunité à merveille, puisque l’ailier de 21 ans s’offrait un doublé avec cette belle frappe qui touchait le poteau avant de se loger au fond des filets (0-2, 85e). De quoi se faire une place en équipe première ? La suite nous le dira. Prochain rendez-vous du Barça dimanche face à Arsenal...

