Le Brésil disputait ce dimanche le premier de ses deux matches de préparation. Avant l’Autriche dimanche prochain, la Seleçao défiait la Croatie dans le stade d’Anfield de Liverpool. C’était notamment l’occasion de revoir enfin Neymar sur un terrain de football. Comme l’avait précisé le sélectionneur en conférence de presse, la star du PSG débutait sur le banc de touche, laissant à Willian, Coutinho et Gabriel Jesus l’animation offensive. Thiago Silva était titulaire en défense aux côtés de Danilo, Miranda et Marcelo. La Croatie évoluait elle en 4-2-3-1 avec Rakitic dans l’entrejeu et Modric en soutien de Kramaric. Cette rencontre avait un avant-goût de Coupe du Monde.

La rencontre débutait lentement. Le rythme ne faisait pas lever les foules. Ce sont les Croates qui se procuraient les premières situations avec notamment cette tête de Lovren qui frôlait le poteau (13e). Un échange entre Thiago Silva et Miranda profitait à Perisic, qui obligeait Allison à plonger sur sa gauche. De nombreux contacts ralentissaient le jeu comme ce tacle de Kramaric sur Thiago Silva (14e) ou encore cette faute de Paulinho (20e). Coutinho répondait d’une frappe qui terminait sa course en tribune (22e). Cette rencontre avait vraiment du mal à démarrer malgré ce beau soleil.

Le retour fracassant de Neymar

Avant la pause, les contacts et les cartons s’enchaînaient ce qui rendait le spectacle encore plus pauvre. Ante Rebic et Vida s’écroulaient à leur tour après des coups reçus. Il était temps que la pause arrive. Car au retour des vestiaires, Neymar faisait son entrée à la place de Fernandinho. Dans un premier temps, on ne le voyait pas beaucoup même si sur son premier ballon, il parvenait à s’en sortir dans une série de dribbles entre deux joueurs. Son entrée faisait tout de même du bien. La frappe de Marcelo ne passait pas très loin (52e) quand celle du joueur du PSG trouvait les gants de Subasic (57e), la première cadrée pour la Seleçao.

Après cette petite mise en bouche, le numéro 10 attirait toute la lumière sur lui. Côté gauche à l’entrée de la surface, il recevait le ballon, fixait son défenseur, crochetait un autre avant d’envoyer une énorme frappe sous la barre (1-0, 69e). Neymar ne pouvait rêver meilleur retour à la compétition, plus de trois mois après sa blessure. Menés au score, les Croates répondaient par un bloc aligné plus haut et réussissaient à mieux tenir le cuir. Malgré une qualité de jeu en léger mieux, il manquait tout de même les occasions. À l’inverse, Neymar sur coup-franc (87e) et Firmino (88e) tentaient leur chance, sans succès, avant que le joueur de Liverpool finisse par doubler la mise (2-0, 90e+3) Le Brésil s’impose après un match franchement laborieux mais a récupéré un Neymar visiblement en forme et surtout déjà important.

