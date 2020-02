Deux buts en 1 minute pour Fati

En Espagne, le Barça a gagné hier et est revenu à 3 points du Real Madrid. Les Blaugranas ont gagné (2-1) contre Levante grâce à un doublé d’Ansu Fati. Deux buts enchaînés en seulement 1 minute pour le gamin barcelonais. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Liga au XXIe siècle, lui qui n’a encore que 17 ans. Forcément il fait la une des journaux catalans comme Mundo Deportivo, mais aussi Sport qui l’associe à Lionel Messi. En effet, Fati a marqué ses deux buts sur deux passes décisives de La Pulga, qui est en plus son idole. « Tout ce qui m’arrive est un rêve et je dois en profiter », a déclaré le principal intéressé.

Trincão sauve Braga

Au Portugal, on parle d’un autre jeune talent du FC Barcelone, Trincão. Acheté cet hiver pour 31 M€, il ne jouera en Catalogne que la saison prochaine. En attendant, il reste donc à Braga, et a sauvé son équipe face au Sporting ce dimanche, en marquant le seul but de la rencontre. Le jeune Francisco fait ainsi la une de Record, « Trincão résout » les problèmes pour le quotidien lusitanien. L’ailier de Braga fait également les gros titres d’A Bola ce dimanche qui note la bonne forme du futur renfort du Barça.

« La Juve est aidée »

Enfin, on termine cette revue de presse par l’Italie, où la Juventus a gagné hier 3-0 contre la Fiorentina. « La Viola est KO », écrit le Corriere dello sport, qui rapporte également des mots de Rocco Commisso, le propriétaire de l’équipe perdante. Pour lui, « la Juve est aidée », elle qui a gagné notamment en obtenant 2 penalties. Un fait de match qui fait également la Une du Quotidiano Sportivo qui a vu une « Juve de pénalties », et parle de polémique sur les coups de sifflet. En revanche pour Tuttosport, pas vraiment de scandale, on parle plutôt du doublé de Cristiano Ronaldo et surtout de ses 50 buts marqués sous les couleurs bianconeri.