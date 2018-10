Dans la très longue liste des recrues estivales de l’AS Roma, Ante Coric (21 ans) était attendu, lui, l’espoir croate déjà international A depuis 2014 formé au Dinamo Zagreb. Et pourtant, le milieu offensif n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec les Giallorossi en Serie A. Et pourtant, il n’est pas blessé. Son compatriote Alen Halilovic (22 ans), lui aussi international A, n’a pas non plus démarré de rencontre en championnat d’Italie, devant se contenter de 4 petites minutes contre Dudelange en Ligue Europa (0-1). Le Corriere dello Sport en parle même comme des portés disparus ce vendredi...

Comme eux, d’autres transfuges estivaux attendent toujours de faire leurs débuts en championnat sous leurs nouvelles couleurs alors qu’ils trépignent d’impatience. C’est notamment le cas de Fabinho (24 ans) à Liverpool. Recruté à l’AS Monaco pour 50 M€, le Brésilien, s’il a joué en Ligue des Champions (2 apparitions) et en Carabao Cup (1 titularisation), n’a toujours pas connu les joies de la Premier League. Le polyvalent international auriverde (4 capes), convoqué malgré tout avec le Brésil pour les matches amicaux d’octobre, ne s’en fait pas, même s’il commence à trouver le temps long.

« Pour qu’un joueur ait de la continuité en sélection, c’est important qu’il joue avec son club. Ce n’est pas le cas à Liverpool, mais il y a beaucoup de matches en Angleterre et j’espère avoir plus de temps de jeu. C’est ce que tout joueur désire. Je savais que ce genre de situation pouvait arriver à Liverpool. Je suis à disposition du coach. Ce n’est que le début de la saison et je sais que j’aurai d’autres opportunités », a-t-il récemment déclaré en conférence de presse avec la Seleção. Leander Dendoncker (23 ans), international belge A, a lui aussi débarqué en Angleterre cet été.

Fabinho, ce remplaçant à 50 M€...

L’ancien Mauve d’Anderlecht s’est engagé avec Wolverhampton pour la modique somme de 15 M€. Pour l’heure, il a dû se contenter de deux matches en Carabao Cup, le manager portugais des Wolves Nuno Espirito Santo n’étant pas un grand adepte du turn-over. Alors qu’il était titulaire au FC Séville depuis plusieurs saisons, Sergio Rico (25 ans) a surpris tout son monde en filant en prêt à Fulham en fin de marché. On le pensait parti pour prendre la place de n° 1. Il n’en est pourtant rien, puisqu’il n’a disputé jusqu’ici que deux matches en Carabao Cup avec les Cottagers de Slavisa Jokanovic.

Domingos Quina (18 ans) - champion d’Europe des moins de 19 ans avec le Portugal, arrivé à Watford en provenance de West Ham - et Söyüncü Çaglar (22 ans) - international turc qui évoluait à Fribourg, arrivé à Leicester contre un chèque de 15 M€ - sont peu ou prou dans la même situation outre-Manche. Une adaptation longue qui pose question. En Allemagne, Steven Skrzybski (25 ans), auteur d’une belle saison avec l’Union Berlin en L2 allemande (14 réalisations en 29 apparitions), a convaincu Schalke 04 de le recruter cet été. L’attaquant, remis de quelques pépins physiques, attend pour l’heure toujours sa chance en Bundesliga.

Idem pour Marc-Oliver Kempf (23 ans), débarqué au VfB Stuttgart en provenance de Fribourg, qui ronge son frein. Au Portugal, Jorge (22 ans), prêté par l’AS Monaco au FC Porto, n’a toujours pas eu sa chance en Liga NOS sous les ordres de Sergio Conceição. Le Chilien de Benfica Nicolas Castillo (25 ans) et l’expérimenté Marcelo du Sporting (29 ans) attendent eux aussi une opportunité en championnat. Charles Traoré (26 ans), latéral recruté à Troyes cet été, espère lui aussi se voir offrir ses premières minutes en L1 avec le FC Nantes. Patience est mère de toutes les vertus dit l’adage...