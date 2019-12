Pour la première fois de son histoire, le magazine France Football a décidé de récompenser individuellement les gardiens de but lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2019. Et pour ce trophée Yachine - en hommage au gardien russe qui a été sacré Ballon d’Or en 1963 - ils étaient dix à concourir pour le titre. Si Thibaut Courtois (Real Madrid) et David De Gea (Manchester United) n’ont pas été sélectionnés après des saisons décevantes, cela n’a pas été le cas d’Alisson Becker. Éblouissant avec le Liverpool et le Brésil, il était le principal favori. La concurrence venait surtout de Jan Oblak (Atlético de Madrid), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et Ederson Moraes (Manchester City).

D’autres portiers ont aussi été mis en avant pour une saison exemplaire. À la Juventus, Wojciech Szczesny a parfaitement su prendre la succession de Gianluigi Buffon et s’est illustré aussi bien sur la scène européenne que nationale. Vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea, Kepa Arrizabalaga a également su s’adapter à son statut de gardien le plus cher du monde. Samir Handanovic voit sa régularité avec l’Inter Milan justement récompensée. Encore une fois impérial en Allemagne, Manuel Neuer figure dans cette sélection tout comme Hugo Lloris finaliste malheureux de la Ligue des Champions avec Tottenham. Enfin, le portier camerounais de l’Ajax Amsterdam, qui a eu un rôle décisif dans le parcours des Godenzonen en Ligue des Champions a également fait partie de ces nommés.

Alisson Becker presque une évidence

Et finalement lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le verdict est tombé. C’est finalement Alisson Becker qui a reçu le plus grand nombre de votes. Il a séduit un panel de journalistes internationaux pour l’ensemble de son année 2019. Avec 13 clean-sheet sur l’année 2019 avec Liverpool et 6 avec le Brésil, il a été autant déterminant en sélection qu’en club. Bien plus solide que le pauvre Loris Karius qui avait plombé Liverpool lors de la saison 2017-2018, l’ancien joueur de l’AS Roma a sauvé les Reds a plusieurs reprises. On se souvient notamment de ses arrêts en Ligue des Champions contre le FC Barcelone en demi-finale et Tottenham en finale, mais aussi lors des victoires en Premier League face à Chelsea (2-0) et Tottenham (2-1).

Il a aussi livré une excellente saison de tirs au but contre le Paraguay (0-0/4-3 aux tirs au but) en quart de finale de Copa America avant de dégoûter les attaquants argentins et péruviens en demi-finale et finale. Une juste récompense pour un joueur qui aura parfaitement rentabilisé les 62,5 millions d’euros dépensés à l’été 2018 par le club de la Mersey pour s’acheter ses services. Même si des joueurs comme Jan Oblak ou Marc-André ter Stegen auraient également mérité cette récompense, Alisson Becker n’aura pas galvaudé ce titre. Une récompense qui souligne le retour en forme des gardiens brésiliens. Avec Ederson Moraes, Alisson Becker est une référence mondiale. Dida, Julio Cesar et Claudio Taffarel ont trouvé leurs successeurs.