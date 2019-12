Le classement du Ballon d’Or 2019 continue d’être révélé depuis quelques heures et on connaît désormais le 10e, le 9e et le 8e. Vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, Riyad Mahrez a livré une compétition de haut vol. Au point d’oublier en partie sa fin de saison plus compliquée avec Manchester City avec qui il a néanmoins obtenu le titre. Mieux avec les Sky Blues, il retrouve le top 10 trois ans après sa septième place de 2016.

Son coéquipier Bernardo Silva suit en neuvième position grâce lui aussi à son titre de champion avec Manchester City. Déterminant lors des absences de Kevin de Bruyne, le Portugais a aussi remporté la Ligue des Nations. Enfin, Robert Lewandowski et ses 28 buts en 30 matches en 2019 arrive à une très belle huitième place. Une juste récompense pour le Polonais qui s’affirme comme l’un voire le meilleur numéro neuf de la planète.

Le classement du Ballon d’Or du 8e au 30e :

8e) Robert Lewandowski (Bayer Munich/Pologne)

9e) Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

10e) Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie)

11e) Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam et FC Barcelone/Pays-Bas)

12e) Raheem Sterling (Manchester City/Angleterre)

13e) Eden Hazard (Chelsea et Real Madrid/Belgique)

14e) Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgique)

15e) Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et Juventus/Pays-Bas)

16) Sergio Agüero (Manchester City/Argentine)

17) Roberto Firmino (Liverpool/Brésil)

18) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid et FC Barcelone/France)

19) Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Angleterre)

20e) Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbie)

20e) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

22e) Heung-min Son (Tottenham/Corée du Sud)

23e) Hugo Lloris (Tottenham/France)

24e) Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne)

24e) Kalidou Koulibaly (Napoli/Sénégal)

26e) Karim Benzema (Real Madrid/France)

26e) Georginio Wijnaldum (Liverpool/Pays-Bas)

28e) Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brésil)

28e) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)

28e) Joao Felix (Benfica et Atlético de Madrid/Portugal)