« La prochaine fois, je sors ! »

Les incidents racistes survenus mardi soir à Cagliari lors du match face à la Juve à l’encontre de Moise Kean et de Blaise Matuidi font encore les gros titres ce matin en Italie. Le quotidien Tuttosport dévoile d’ailleurs ce matin les mots du champion du monde français après la rencontre. Le milieu de terrain aurait indiqué à tous ses coéquipiers ainsi qu’au staff et aux dirigeants turinois que la prochaine fois que ce genre de scandale a lieu, il n’hésitera pas à quitter la pelouse. L’an passé déjà, en janvier 2018, le Français avait été victime de chants et de cris racistes sur cette même pelouse de Cagliari. Matuidi a donc indiqué son ras-le-bol. Son coéquipier Moise Kean a aussi reçu le soutien de nombreux acteurs du foot que ce soit contre les incidents, mais aussi après les propos polémiques de Leonardo Bonucci, qui estimait que les torts dans cette affaire étaient partagés.

MU prêt à prendre un risque avec De Gea

Le dossier David De Gea continue de donner du fil à retordre à Manchester United. Le portier espagnol, en fin de contrat en juin 2020 n’a toujours pas prolongé, espérant secrètement que les Red Devils le laisseront partir cet été, afin de ne pas le voir filer libre dans un peu plus d’un an. Mais selon le Daily Star, le club mancunien compte bien reprendre la main sur le dossier. Quitte à prendre de gros risques. Selon le tabloïd, les dirigeants de MU auraient décidé que même si De Gea n’a pas prolongé avant la fin de saison, il ne partirait pas pour autant cet été. Il sera même bloqué par les Red Devils. L’opération est risquée puisque si l’ancien Colchonero s’entête, il pourra alors partir librement en juin 2020 et Manchester n’en récupérera pas un centime.

Son dans l’Histoire de Tottenham

Qui dit premier match dans son nouveau stade, dit forcément premier héros. Hier soir, Tottenham disputait sa première rencontre dans son nouvel écrin de 62 000 places face à Crystal Palace. Et c’est le Sud-Coréen Heung-Min Son qui a marqué l’Histoire. Il est en effet devenu le premier buteur sur cette nouvelle pelouse à la 55e minute. De quoi donner trois points aux Spurs, victorieux 2-0, et qui se replacent aux 3e rang de la Premier League. « Bienvenue à la maison », s’enflamme le Daily Mail ce matin. « La joyeuse entrée de Son », écrit le Daily Telegraph. Le Coréen a bien mérité tous ses éloges.