Premier choc pour le retour de la Ligue des Champions

La Champions League est de retour ce mardi et un choc en particulier fait saliver tout le monde : Dortmund - PSG. L’affiche fait la Une de L’Équipe, on retrouve Hummels face à Neymar, Favre face à Tuchel avec cette phrase : « Paris se doit de briser la malédiction ». Les souvenirs du passé que l’on retrouve aussi chez France Football mais le magazine se veut beaucoup plus optimiste avec ce message « Même pas peur ». Pour Le Parisien, la pression est sur les épaules de Neymar, « après 6 mois mouvementés entre blessures et vague à l’âme », c’est à lui de montrer tout son talent. D’ailleurs en Allemagne, la presse se demande comment on va stopper la star brésilienne ainsi que son acolyte supersonique Kylian Mbappé. Réponse ce soir (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté).

Braithwaite en pole position pour le Barça

En Espagne, le prix remporté par Lionel Messi hier passe au second plan. L’Argentin a décroché le Laureus Award, récompensant le meilleur sportif de l’année. Pourtant, c’est bien l’ancien Toulousain Martin Braithwaite qui fait les gros titres. L’attaquant danois de Leganés est devenu en quelques heures la piste numéro une pour remplacer Ousmane Dembélé, sous la forme de joker médical. La nouvelle fait évidemment la Une dans son pays, au Danemark. Rien n’est encore signé, mais ça brûle selon la presse espagnole.

Rebic plus décisif qu’Ibrahimovic

Enfin du côté de l’Italie, le Croate Ante Rebic a encore marqué ! Hier face au Torino, l’AC Milan a pu compter une nouvelle fois sur son buteur pour faire trembler les filets. L’ancien attaquant de Francfort en est maintenant à 5 buts en 5 matches, de quoi voler la vedette à Zlatan Ibrahimovic. Chez le rival intériste, le cas Eriksen commence à soulever des interrogations. « Il est passé de super coup du mercato à mystère total », écrit le Quotidiano Sportivo. Il faut dire qu’Antonio Conte ne lui fait pas totalement confiance pour l’instant. Il n’a été titulaire qu’une seule fois depuis son arrivée en janvier.