« Le Real Madrid brûle »

En Espagne, un grand club panse ses plaies après une élimination en Ligue des Champions, le Real Madrid. Après trois titres consécutifs, la Casa Blanca est tombée de haut et semble bien mal en point... C’est « la grande bronca » selon Marca. Et pour cause, si on croit les informations du journal, le ton serait monté dans les vestiaires après la débâcle du Real. Florentino Pérez aurait pointé du doigt les joueurs, qu’ils considèrent comme les responsables de cette défaite. Mais Sergio Ramos aurait répliqué que c’était la faute du club qui avait mal préparé la saison. Le président aurait alors menacé de licencier son capitaine. Marca précise aussi que l’entraîneur Santiago Solari va perdre sa place. C’est également l’avis de Mundo Deportivo qui ajoute que le match qui arrive contre Valladolid sera tout simplement son dernier. « Le Real Madrid brûle », titre le quotidien catalan, qui précise que le rêve du président est faire revenir Zidane, et que Mourinho fait aussi partie des pistes sérieuses.

Le Stade Rennais fait les gros titres en France et en Angleterre

Les Bretons ont fait tomber Arsenal jeudi soir au Roazhon Park, 3 buts à 1. Un exploit historique pour Rennes qui a donc battu l’un des favoris de cette Europa League, et forcément ce matin la presse française s’enflamme. « Rennes c’est canon » s’amuse L’Équipe, tandis que pour le journal Ouest-France, c’était « une soirée de rêve ! » C’est maintenant en direction du match retour que regardent les hommes de Julien Stephan, qui peuvent croire en une qualification pour le tour suivant. En Angleterre, en revanche, le ton est tout autre. La presse se moque plutôt Arsenal, ou en tout cas elle insiste sur la chute des Gunners plutôt que sur l’exploit du club français. C’est notamment le cas du Daily Mail qui titre : « Arsenal mis à terre par une modeste équipe de Rennes ». « Dix hommes s’écroulent à Rennes », peut-on lire dans The Times. Et pour le Daily Telegraph, les Gunners « baissent les yeux »...

Solskjaer coûtera deux fois moins cher que Mourinho

D’ailleurs tous ces tabloïds parlent également d’un autre sujet, la signature définitive de l’entraîneur de Manchester United. Le Daily Star en fait par exemple sa une. « Il va s’engager définitivement », explique le quotidien, et sera donc le coach des Red Devils sur le long terme. Un deal qui semble convenir à tout le monde d’après les journaux anglais comme le Daily Star qui parle d’« une bonne affaire pour Manchester United ». Car son salaire sera environ la moitié de son prédécesseur, José Mourinho, qui était de 15 millions de Livres Sterling, soit 17,5 M€. Le Daily Mirror est du même avis, l’offre des dirigeants mancuniens sera bien deux fois moins importante que celle faite au Special One à l’époque. « La moitié de l’argent, mais deux fois plus le boss » , ironise le tabloïd britannique.