Les Dembélé ont la cote décidément. En France, Ousmane, qui a rejoint le Borussia Dortmund, est toujours dans le viseur du Real Madrid. Du côté du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé lui voit son nom être lié à Liverpool ou encore à City. Plus jeune que ses homonymes, le jeune Karamoko Dembélé lui attire quelques-uns des meilleurs clubs de la planète football. Il faut dire que ce phénomène de précocité a fait des débuts remarqués. Évoluant habituellement avec les moins de 14 ans du Celtic, le jeune attaquant âgé de 13 ans avait disputé quelques minutes en octobre dernier avec les U20 du club écossais. Cela était une initiative de son club afin de le récompenser après d’excellentes prestations lors de la Saint Kevin’s Boys Academy Cup, en Irlande. Dembélé avait terminé meilleur joueur du tournoi. Rapidement, les images de son match avec les U20 ont fait le tour de la planète. Ce qui n’a pas échappé à plusieurs écuries européennes prêtes déjà à mettre la main sur ce nouveau joyau.

Ce dimanche, The Sun indique que Manchester City et Chelsea sont tombés tous les deux sous le charme de la pépite âgé seulement de 13 ans. Les deux cadors anglais seraient prêts à le recruter rapidement. Le média britannique ajoute également que l’Ajax Amsterdam figure parmi ses courtisans. Mais les Bhoys ne comptent le laisser partir conscients qu’ils ont entre les mains un diamant brut. Récemment, Brendan Rodgers, manager du Celtic avait confié à son sujet à la BBC : « Il a beaucoup à apprendre, il doit encore beaucoup s’améliorer. Il n’a que 13 ans. C’est un talent prometteur, mais il n’a que 13 ans. Nous devons faire très attention avec les jeunes joueurs, il ne faut plus l’exposer. Il aime le Celtic, sa famille et lui sont contents d’être là, il doit être libéré quand il joue. On verra dans 3-4 ans s’il peut jouer en équipe première. Il en est à un stade crucial de sa progression. Laissons-le travailler pour qu’il arrive jusqu’à l’équipe première ». Un discours qui n’a pas changé quelques semaines plus tard.

Celtic's wonderkid Karamoko Dembele on brink of Premier League transfer https://t.co/Di57mXUnEi pic.twitter.com/IwmiC1URqP — The Sun Football (@TheSunFootball) 25 décembre 2016

En effet, The Sun précise que Rodgers a rencontré l’entourage de Karamoko Dembélé afin de discuter de sa situation et de le convaincre de poursuivre en Écosse où tout est réuni pour qu’il puisse progresser. L’ancien coach de Liverpool aurait même cité l’exemple de Moussa Dembélé, qui explose cette saison avec le Celtic. L’avenir du crack de 13 ans sera certainement au centre des débats ces prochaines semaines au sein de l’écurie écossaise. Dans le viseur de plusieurs cadors, Dembélé est aussi au cœur d’une lutte entre plusieurs fédérations. En effet, au mois de novembre dernier, le jeune adolescent surclassé avait joué avec la sélection U16 écossaise. Puis il y a quelques jours, il a enfilé la tunique de l’Angleterre puisqu’il a évolué avec l’équipe des U15. La Côte d’Ivoire, d’où ses parents sont originaires, compte aussi se mêler à la bataille. L’espoir est permis puisque tant que le joueur n’a pas porté le maillot de l’équipe A d’un pays en compétition officielle, il peut toujours changer de nationalité sportive. En sélection comme en club, le prodige Karamoko Dembélé est courtisé de toutes parts.