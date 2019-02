Depuis que la carcasse de l’avion Piper Malibu a été localisée à 67 mètres de profondeur dans la Manche, l’espoir de retrouver Emiliano Sala et David Ibbotson vivants a totalement disparu. L’enquête, elle, va pouvoir avancer, même si chaque étape est compliquée. Hier soir, l’AAIB, qui gère les opérations, a annoncé avoir repêché le corps qui était coincé dans l’épave, celui qui avait été vu sur les images prises de l’avion au fond de l’eau. De qui s’agit-il ? On ne le sait pas encore.

« L’opération s’est déroulée dans des conditions difficiles et dans la plus grande dignité possible. Les familles ont été tenues informées des progrès réalisés », peut-on lire dans le communiqué de l’AAIB. « Le corps est actuellement transporté à Portland (sur la côte anglaise, ndlr) ». Il sera ensuite autopsié pour l’identification. Par contre, la tentative de récupération de l’épave a, elle, échoué. Et il ne devrait pas y avoir de nouvel essai.

L’épave définitivement abandonnée ?

« Malheureusement, les tentatives de récupération de l’épave de l’avion ont été infructueuses avant que les mauvaises conditions météorologiques ne nous obligent à faire remonter le ROV (un robot sous-marin, ndlr) au navire. Les prévisions météorologiques sont médiocres dans un avenir prévisible et la décision difficile a donc été prise de mettre fin à l’ensemble de l’opération », précise l’AAIB aujourd’hui.

Comme l’explique Frédéric Dubois, directeur de la filiale française de l’entreprise GEOxyz qui était chargé des opérations dans la Manche, à L’Équipe, « il n’y a pas d’obligation légale d’enlever l’épave, elle ne représente pas un obstacle à la navigation ». L’AAIB a en tout cas repris la main dans l’enquête, après avoir laissé les équipes de la société Blue Water Recoveries poursuivre le travail sur des fonds récoltés par une cagnotte en ligne.

Rappelons que l’avion a été retrouvé quasiment au même endroit où il avait cessé d’émettre, le 21 janvier dernier, alors qu’il transportait Emiliano Sala, 28 ans, de Nantes à Cardiff suite à son transfert, déjà officialisé. Hier, la BBC annonçait que Nantes réclamait à Cardiff le paiement du transfert, ce à quoi a le président de Cardiff a répondu.