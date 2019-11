L’équipe nationale espagnole ne va pas démarrer sa prochaine compétition (l’Euro 2020) dans les meilleures conditions. En effet, après sa qualification aisée pour la prochaine Coupe d’Europe, Robert Moreno a démissionné et Luis Enrique est revenu à la tête de la Roja. L’ancien entraîneur du Barça, pour un drame personnel, avait dû quitter la sélection, laissant la tête de l’équipe à son adjoint, Robert Moreno. Mais ce qui est étonnant c’est que Robert Moreno ne sera pas l’adjoint d’Enrique.

Cela méritait forcément des explications et celles-ci sont venues de Lucho Enrique. « Je suis contraint de donner plus d’explications que je ne le voudrais parce qu’il y a eu une polémique. Le 12 septembre, lors d’une réunion de 20 minutes chez moi, je lui ai dit que je me sentais bien et que je voulais entraîner de nouveau », a commencé par expliquer l’ex-entraîneur de Lionel Messi. Mais il ne s’est pas arrêté là et son ancien adjoint ne devrait pas bien le prendre.

« La vie te permet de voir qui est ton ami ou pas »

« Lui, il m’a dit qu’il voulait faire l’Euro à la tête de l’équipe avant de redevenir mon adjoint l’été prochain. Être aussi ambitieux, vu la situation, est déloyal selon moi. Et j’ai donc décidé de me passer de lui. La vie te permet de voir qui est ton ami ou pas, en qui tu peux avoir confiance ou pas. Moi, j’ai pris des décisions par rapport à mes valeurs », a-t-il ainsi poursuivi lors de sa présentation en tant que nouveau sélectionneur de la Roja. Alors qu’ils étaient réputés proches, tout le monde se demandait ce qui avait bien pu se passer d’autant que Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole (RFEF), avait décidé de laisser s’exprimer les principaux intéressés.

Luis Enrique a ensuite conclu, un brin dépité : « sur l’aspect professionnel, je n’ai rien à dire à l’encontre de Robert Moreno. Je pensais n’avoir rien à dire non plus sur la personne qu’il est, mais... » L’Espagne ne prépare donc pas vraiment au mieux sa prochaine compétition, comme ce fut le cas lors de la Coupe du Monde avec le départ surprise de Julen Lopetegui, remplacé au pied levé par Fernando Hierro. Et comme dirait l’autre, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble.