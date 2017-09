Jeudi dernier, ce n’était pas que la fin du mercato en France, les Bleus jouaient aussi un match très important dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018, qui se déroulera en Russie. Les Tricolores l’ont emporté assez largement contre les Pays-Bas sur le score de 4-0. Cette victoire, couplée à la défaite des Suédois contre la Bulgarie, offre aux hommes de Didier Deschamps la première place de leur groupe et donc un tapis rouge vers la qualification.

Mais pour cela, il ne faudra pas faire d’erreur de parcours comme ça a pu être le cas dans le pays de Zlatan Ibrahimovic. La route n’est plus très longue et le premier stop de cette Équipe de France flamboyante est ce soir, au Stadium de Toulouse contre le Luxembourg, sixième et dernier de la poule. Pourtant cette nation n’a plus rien de la victime expiatoire du passé et il faudra se méfier malgré le potentiel offensif français qui impressionne.

Kylian Mbappé d’entrée ?

Après avoir essayé le 4-4-2 contre les Pays-Bas, Didier Deschamps devrait reconduire ce même système ce dimanche soir. Hugo Lloris devrait bien entendu garder les buts des Bleus et surtout conserver son brassard de capitaine. Devant lui, une ligne de quatre composée (de gauche à droite) par Layvin Kurzawa, Samuel Umtiti, Laurent Koscielny et Djibril Sidibé. Une autre ligne de quatre joueurs devrait jouer devant les défenseurs. Lemar, excellent contre les Pays-Bas occupera le flanc gauche tandis que Kylian Mbappé devrait être titularisé sur le flanc droit. Paul Pogba et N’Golo Kanté formeront un double pivot. Enfin, l’attaque Antoine Griezmann-Olivier Giroud devrait être reconduite.

En face, le sélectionneur luxembourgeois Luc Holtz devrait aligner un 4-2-3-1 relativement offensif. Joubert gardera les buts et sera protégé par Jänish, Malget, Jans et Martins. Dans l’entrejeu, Philipps et le jeune Lyonnais Christopher Martins Pereira pourraient avoir fort à faire face à Paul Pogba et N’Golo Kanté. Une ligne de trois offensifs ensuite pour tenter d’alimenter en ballons l’avant-centre. Elle sera composée de Gerson Rodrigues, d’Olivier Thill (20 ans) et de Da Mota. Enfin, Aurélien Joachim sera chargé de transformer le peu d’opportunités qu’il devrait avoir. Aux Bleus de montrer ce dont ils sont capables !