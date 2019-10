Après avoir battu l’Islande vendredi sur le score de 1-0, les hommes de Didier Deschamps vont jouer leur match le plus important dans ces éliminatoires de l’Euro 2020. En effet, les Bleus qui reçoivent la Turquie ce lundi peuvent déjà se qualifier pour la compétition. Pour cela, le calcul est simple faire aussi bien que l’Islande qui recevra l’Andorre dans le même temps. Autant dire qu’il faudra certainement gagner pour les Tricolores.

Et la mission ne sera pas si simple pour la France. Surtout qu’en juin dernier, les deux équipes s’étaient affrontées à Konya pour le compte de la troisième journée des éliminatoires. Une rencontre où les Ay-Yıldızlılar ont réussi à s’imposer 2-0. Amorphes ce soir-là, les coéquipiers de Raphaël Varane doivent prendre leur revanche. Surtout qu’une victoire permettrait de prendre une option de poids pour conserver la première place du groupe.

Retour de Lucas Hernandez, Thomas Lemar titulaire

À domicile, les Bleus optent pour un 4-2-3-1 avec Steve Mandanda dans les cages. En défense, Didier Deschamps opte pour la continuité avec Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Clément Lenglet. Lucas Hernandez revient de blessure le flanc gauche et prend la place de Lucas Digne. Intéressant contre l’Islande, Corentin Tolisso est associé à Blaise Matuidi dans un double pivot. Seul en pointe, Olivier Giroud est soutenu par Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Thomas Lemar.

De son côté, la Turquie propose aussi un 4-3-3 où l’on retrouve Mert Günok dans les buts. Le Lillois Zeki Çelik prend le flanc droit de la défense alors qu’Umut Meras est situé côté gauche. La charnière centrale est très séduisante avec Merih Demiral (Juventus) et Çaglar Söyüncü (Leicester). Au cœur du jeu, Mahmut Tekdemir, Irfan Kahveci et Ozan Tufan sont associés alors qu’Hakan Calhanoglu et Cenk Tosun devront alimenter l’avant-centre Burak Yilmaz en bons ballons.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10