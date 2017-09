Qui sera élu meilleur espoir évoluant pour l’année 2017 ? Le quotidien sportif italien Tuttosport a publié la liste des candidats au titre d’European Golden Boy. Et ils sont 24 à être en lice pour succéder au Portugais de Swansea Renato Sanches (19 ans), dernier lauréat. Plusieurs jeunes Français figurent d’ailleurs sur cette liste et ont des chances sérieuses de l’emporter.

Allan Saint-Maximin (20 ans, OGC Nice) et Jean-Kévin Augustin (20 ans, RB Leipzig) sont candidats, tout comme Ousmane Dembélé (20 ans), très bon lors de sa saison sous les couleurs du Borussia Dortmund avant son arrivée au FC Barcelone et sa malheureuse blessure. Mais le favori se nomme évidemment Kylian Mbappé (18 ans).

Mbappé favori mais gare à la concurrence

Auteur d’un exercice remarquable avec l’AS Monaco et plutôt à l’aise depuis son arrivée au Paris SG, l’international tricolore est d’ailleurs loin devant après les premiers votes des internautes (à titre indicatif), récoltant à ce jour 49% des 7368 suffrages pour l’heure exprimés. Gare toutefois à la concurrence, qui s’annonce tout de même rude pour les jeunes talents tricolores. De nombreux joueurs majeurs sont également sur la ligne de départ.

Gianluigi Donnarumma (18 ans), gardien titulaire de l’AC Milan et avenir de l’Italie à ce poste, Kasper Dolberg (19 ans), qui a marqué les esprits avec l’Ajax Amsterdam en Europa League la saison passé, Gabriel Jesus (20 ans), qui s’est immédiatement imposé à Manchester City et en Premier League, ou encore Marcus Rashford (19 ans), qui a su pointer le bout de son nez avec réussite à Manchester United, s’annoncent en effet comme de redoutables adversaires pour Mbappé & co.

La liste des candidats au Golden Boy 2017 :

Gianluigi Donnarumma (18 ans/AC Milan/ITA)

Aaron Martin (20 ans/Espanyol/ESP)

Amadou Diawara (20 ans/Naples/ITA)

Federico Chiesa (19 ans/Fiorentina/ITA)

Youri Tielemans (20 ans/RSC Anderlecht, AS Monaco/BEL)

Benjamin Henrichs (20 ans/Bayer Leverkusen/ALL)

Marcus Rashford (19 ans/Manchester United/ANG)

Kasper Dolberg (19 ans/Ajax Amsterdam/DAN)

Ousmane Dembélé (20 ans/Borussia Dortmund, FC Barcelone/FRA)

Christian Pulisic (19 ans/Borussia Dortmund/USA)

Gabriel Jesus (20 ans/Manchester City/BRÉ)

Kylian Mbappé (18 ans/AS Monaco, Paris SG/FRA)

Jean-Kévin Augustin (20 ans/RB Leipzig/FRA)

Rodrigo Bentancur (20 ans/Juventus/URU)

Steven Bergwijn (19 ans/PSV Eindhoven/P-B)

Dominic Calvert-Lewin (20 ans/Everton/ANG)

Joe Gomez (20 ans/Liverpool/ANG)

Borja Mayoral (20 ans/Wolfsbourg, Real Madrid/ESP)

Emre Mor (20 ans/Borussia Dortmund, Celta Vigo/TUR)

Reece Oxford (18 ans/Borussia M’Gladbach/ANG)

Allan Saint-Maximin (20 ans/OGC Nice/FRA)

Dominic Solanke (20 ans/Chelsea, Liverpool/ANG)

Enes Ünal (20 ans/Twente, Villarreal/TUR)

Kyle Walker-Peters (20 ans/Tottenham/ANG)