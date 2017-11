Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour l’AS Monaco. Si enchanteur et emballant la saison passée, le club de la Principauté a été éliminé sans gloire de toute Coupe d’Europe après sa pitoyable défaite à domicile face au RB Leipzig (1-4). L’ASM termine ainsi sa campagne européenne avec trois défaites au Louis II en autant de matches... Bien loin de ses standards de la saison passée et des nombreux points glanés à l’indice UEFA. Fort heureusement, la France peut compter sur le PSG pour continuer sur sa lancée.

Le club de la capitale, qui a battu le record du nombre de buts marqués sur une phase de poules de Ligue des Champions après seulement 5 matches, a gagné toutes ses rencontres et entraîne dans son sillage tout le foot français en Coupe d’Europe. À un degré moindre, l’OL a fait aussi le boulot et a largement contribué à l’indice UEFA. Invaincu en 5 rencontres, le club rhodanien a validé son ticket pour les 1/16es de finale de la compétition tout comme l’OGC Nice, qui a battu Zulte Waregem (3-1). Enfin, l’OM a bien failli connaître une sacrée déconvenue en Turquie. Mais un but contre son camp inscrit dans les derniers instants de la rencontre a permis au club phocéen de garder son destin en main pour la qualification qui se jouera à l’Orange Vélodrome face à une formation de Salzbourg déjà qualifiée et assurée de terminer première de son groupe.

De quoi espérer quatre clubs français au printemps et tenter encore de se rapprocher de l’Allemagne, qui a déjà perdu le Hertha Berlin et Hoffenheim en route et qui pourrait aussi dire adieu à Cologne, actuel troisième de son groupe. Pour le moment, seuls le Bayern Munich et le Borussia Dortmund (reversé en Ligue Europa) ont validé leur ticket pour le printemps européen 2018. Les Borussen pourraient être accompagnés en C3 par le RB Leipzig, à moins que le récent bourreau de l’AS Monaco ne parvienne à se qualifier dans son duel avec le FC Porto. La dernière session européenne de l’année 2017 s’annonce quoi qu’il arrive riche en enseignements et devrait permettre d’en savoir plus sur la lutte intense à venir avec l’Allemagne pour la quête de la fameuse et désormais vitale quatrième place à l’indice UEFA, celle qui offre quatre qualifiés en Ligue des Champions...

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2017/18 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 24/11/17 :

1. Angleterre 12.785 (7/7)

2. Italie 11.285 (6/6)

3. Espagne 9.833 (7/7)

4. Russie 8.600 (4/5)

5. France 8.166 (5/6)

6. Chypre 7.000 (2/4)

7. Portugal 6.500 (5/6)

8. Autriche 6.250 (2/4)

9. Allemagne 6.142 (6/7)

10. Turquie 5.800 (3/5)

...

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2013 et 2018) :

1. Espagne 98.569

2. Angleterre 72.319

3. Italie 68.749

4. Allemagne 67.712

5. France 53.081

6. Russie 49.382

7. Portugal 44.082

8. Ukraine 38.333

9. Belgique 37.700

10. Turquie 34.800