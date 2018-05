Ils l’ont fait ! L’OM s’est qualifié, non sans mal, pour la finale de la Ligue Europa. Malgré une défaite 2-1 face à Salzbourg, les Phocéens auront encore l’occasion de marquer quelques points au classement de l’indice UEFA face à l’Atlético Madrid en finale le 16 mai prochain à Lyon. Grâce à sa longue épopée, le club phocéen peut désormais se targuer d’être celui qui a ramené le plus de points à la France au classement de l’indice UEFA cette saison devant le PSG.

Les hommes de Rudi Garcia n’avaient plus occupé ce rôle depuis la saison 2011-12. Par la suite, Monaco (2014-15 et 2016-17) et surtout le PSG (2012-13, 2013-14, 2015-16) avaient été les locomotives européennes du football français. Ainsi la performance exceptionnelle des Marseillais en Ligue Europa vient combler la faillite des autres clubs français engagés en Coupe d’Europe cette saison.

Le Bayern Munich éliminé, l’Allemagne reste bloquée à 9.857 points, son pire score depuis la saison 2006-07. De quoi ravir la France qui reprend 1,653 point à notre voisin germanique. Un total qui s’ajoutera aux 6,214 points naturellement récupérés du fait de l’absence de la prise en compte de la saison 2013-14 qui disparaît sur le principe des cinq dernières saisons comptabilisées. Autre bonne nouvelle, la saison actuelle conforte la position de la France vis-à-vis du Portugal et de la Russie pour sa cinquième place.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2017/18 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 04/05/18 :

1. Angleterre 20.071 (1/7)

2. Espagne 19.142 (2/7)

3. Italie 17.333 (1/6)

4. Russie 12.600 (0/5)

5. France 11.500 (1/6)

6. Allemagne 9.857 (1/7)

7. Autriche 9.750 (1/4)

8. Portugal 9.666 (0/6)

9. Ukraine 8.000 (0/5)

10. Chypre 7.000 (0/7)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2013 et 2018) :

1. Espagne 106.426

2. Angleterre 79.605

3. Italie 76.249

4. Allemagne 71.427

5. France 56.415

6. Russie 53.382

7. Portugal 47.248

8. Ukraine 41.133

9. Belgique 38.500

10. Turquie 35.800