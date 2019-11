Chaque année, le journal italien Tuttosport décerne un trophée très attendu par les amoureux du football et des jeunes éléments notamment. Ce trophée, lancé par le quotidien sportif italien il y a 16 ans, récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans un championnat européen. Ce sont 35 journalistes de plusieurs publications européennes qui votent, dont L’Équipe, France Football, Marca ou Record par exemple.

Voici deux ans maintenant, Kylian Mbappé remportait ce trophée. L’année passée, auteur d’une saison exceptionnelle avec l’Ajax Amsterdam et une demi-finale de Ligue des Champions notamment, Matthijs de Ligt était le lauréat. Cette année, la compétition était ouverte et finalement c’est un vainqueur de la Ligue des Nations qui l’a remporté puisque c’est João Félix, ancien du Benfica Lisbonne, transféré cet été à l’Atlético Madrid contre un chèque de 126 M€, qui a été sacré.

@joaofelix70 ha sido proclamado ganador del #GoldenBoy2019, que reconoce al mejor futbolista sub-21 del año en el fútbol europeo.

Derrière lui se trouve Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Le premier français est Mattéo Guendouzi (Arsenal) qui se classe 17e. « Merci à Tuttosport pour le Golden Boy Award 2019, j’en suis très fier. C’est la deuxième fois qu’un joueur de l’Atletico Madrid remporte ce prix et je suis heureux. Merci également à Benfica, en particulier au coach Bruno Lage, pour tout ce qu’il a fait pour moi et ma famille et qui est toujours proche de moi. Un câlin », a déclaré le joueur qui compte trois buts et une passe décisive en 13 matches toutes compétitions confondues avec l’Atlético Madrid, alors qu’il avait raté plusieurs matches en octobre et novembre pour une entorse à la cheville.