João Félix irrite l’Atlético

Alors que toute la presse espagnole et portugaise annonçait l’arrivée prochaine de João Félix à l’Atlético de Madrid, l’officialisation de l’opération se fait toujours attendre. Et le Correio da Manhã, qui relaye une information du quotidien As, croit savoir pourquoi. Selon le média espagnol, le club portugais de Benfica épluche en détail les contrats et les papiers administratifs nécessaires à l’opération. Ce qui prend du temps et retarde l’arrivée de Félix dans la capitale espagnole. Et tout cela irrite les Colchoneros qui espéraient être rapides sur ce dossier afin de ne pas se faire doubler à la dernière seconde par un autre club. L’officialisation attendra donc encore un peu.

Pogba va demander à filer au Real

Ce mardi, déjà, Paul Pogba faisait la une - magnifique - de As. Aujourd’hui, le milieu de terrain de Manchester United est encore en première page d’un journal madrilène. Mais cette fois il s’agit de Marca. Le quotidien espagnol explique que le Français va explicitement demander aux dirigeants mancuniens de le laisser partir au Real Madrid et donc de négocier avec les Merengues sur ce dossier. C’est donc un retournement de situation puisque la presse italienne annonçait depuis quelques semaines que le champion du monde privilégiait un retour à la Juventus Turin. En tout cas, selon la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame n’a pas abandonné l’idée, rêvant même toujours du retour de la Pioche. Le feuilleton promet donc d’être long.

Le Brésil chambre l’Argentine

Victorieux de l’Argentine cette nuit en demi-finale de sa Copa América, le Brésil a donc rendez-vous avec l’Histoire dimanche lors de la grande finale. Ce succès a réjoui comme jamais les Brésiliens et la presse du pays comme on peut le voir ce matin. On assiste même à un concours de chambrage. Le journal Lance ! titre « Olé ! » sur sa une avec le logo du journal argentin du même nom. On attend donc la réponse du quotidien dans les prochains jours à leurs confrères brésiliens. Extra, lui plonge dans l’Histoire en demandant ce qu’est « la main de Dieu. Mais maintenant il y a le pied de Jesus », écrit le journal. Gabriel Jesus, l’attaquant de Manchester City a en effet inscrit le premier but des Brésiliens et montré la voie vers le succès.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10