Le Barça est très chaud sur Christensen

En Espagne, le mercato du Barça fait les gros titres ! Alors que Mundo Deportivo explique les Blaugranas se cherchent un attaquant, le journal Sport lui aussi fait sa une sur une possible recrue du FC Barcelone. Mais il s’agit ici du poste de défenseur central. « Une offre pour Christensen » titre le journal catalan, qui explique que le Barça se prépare à pallier l’absence d’Umtiti, et entame les négociations avec Chelsea pour signer le défenseur danois. Pour le moment « pas d’accord entre les deux clubs mais le joueur souhaite venir », conclut Sport.

Mourinho vs Klopp : le duel est lancé

En Angleterre, une nouvelle déclaration choc de José Mourinho. Avant le choc de Premier League de demain entre Liverpool et Manchester United, le Special One a lancé les hostilités comme le rapporte le Daily Express. Il a déclaré que « les titres sont ce qu’il y a de plus important », que ce n’est que comme cela que l’on peut juger le succès de Klopp à la tête des Reds. Le Daily Mirror va même plus loin et titre : « Montre-moi tes trophées Jurgen ».

Un derby « magnifique » à venir en Italie

Du côté de la presse italienne, on parle essentiellement du choc de cette 16e journée, le derby de Turin. Une affiche tout simplement « magnifique » pour Tuttosport, qui verra s’opposer la Juventus, et le Torino, ce soir. Pour le Corriere dello sport, c’est avant tout « un derby pour Antonio ». Un jeune reporter & supporter de la Juve qui est décédé dans le récent attentat de Strasbourg. Ce Torino-Juve aura donc une signification particulière pour le journal italien.