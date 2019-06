Les infos du jour en France

Le PSG multiplie les pistes. Hier le Paris Saint-Germain annonçait la fin de l’aventure de Gianluigi Buffon dans la capitale. Un choix qui viendrait directement du portier italien qui ne souhaitait pas prolonger. Du coup, après une saison réussie du côté de l’Eintracht Francfort , Kevin Trapp devrait faire son retour à Paris. Mais de nombreux noms sont tout de même évoqués comme potentiels renforts dans les buts des champions de France. Le club discuterait notamment avec Keylor Navas, plus vraiment en odeur de sainteté au Real Madrid. David De Gea et Gianluigi Donnarumma sont aussi sur la short-list parisienne.

Leonardo devrait également revenir à Paris et ce ne serait plus qu’une question de temps. Il resterait quelques détails à régler, mais, il devrait bien revenir au Parc des Princes, pour un poste de directeur sportif. Son premier objectif sera de tout faire pour signer Matthijs de Ligt. Si plusieurs clubs sont déterminés pour le faire venir, cela devrait finalement se jouer entre le Barça et Paris. Kalidou Koulibaly serait aussi dans les petits papiers des dirigeants parisiens.

En Ligue 1, les dirigeants franciliens regarderaient avec intérêt les performances de Jules Koundé des Girondins de Bordeaux. Antero Henrique serait impressionné par les performances du défenseur français qui a tout juste 20 ans. Enfin Paris suivrait également de près Pablo Sarabia du Séville FC. Le Real Madrid est aussi sur le coup. Les deux clubs seraient prêts à lever la clause libératoire du milieu offensif espagnol qui s’élève à 18 M€.

Le LOSC pousse Nicolas Pépé vers Liverpool. Alors que l’Inter Milan aurait offert 70 M€ pour rafler Nicolas Pépé, le club nordiste lui attend au moins 80 M€ afin de renflouer ses caisses. Une somme que serait prêt à aligner le tout nouveau champion d’Europe, Liverpool. Les Reds envisagent de mettre cette somme et seraient en pole pour récupérer le meilleur joueur africain de la Ligue 1 comme le rapporte l’Equipe.

En bref en France

Info FM : Pedro Rebocho plaît beaucoup en Ligue 1. Le latéral gauche de l’EA Guingamp est notamment sur la short-list de l’Olympique de Marseille mais également sur celle de Saint-Étienne qui cherche un latéral gauche de métier. Selon nos informations, les Verts se sont positionnés sur le dossier. Son prix sera de 5 millions d’euros selon les informations de La Provence.

Annoncé tout proche du Real Madrid, Ferland Mendy n’a pas encore signé son contrat avec les Merengues. Selon TF1, un souci à la hanche a été décelé à la visite médicale. Des examens complémentaires sont prévus.

Le gardien numéro 2 de Lyon Mathieu Gorgelin est poussé vers la sortie par son club notamment avec la probable arrivée de Ciprian Tatarusanu. Mais le gardien de 28 ans pourrait rebondir à Nantes où son profil est très apprécié. Si aucune offre n’existe pour l’instant, le FCN réfléchit à lui offrir le poste de numéro 1.

Alors qu’il a annoncé à demi-mot son départ de Dijon après le barrage victorieux contre Lens, le milieu offensif dijonnais Naïm Sliti cherche désormais un point de chute. Selon l’Equipe, celui-ci pourrait se trouver en Turquie et plus précisément du côté du Galatasaray qui apprécie le profil de l’international tunisien.

C’est officiel en France

Kwateng s’engage avec Bordeaux. Le latéral droit Enock Kwateng (22 ans), en fin de contrat avec le FC Nantes, s’est engagé avec les Girondins de Bordeaux jusqu’en juin 2023.

Il n’est pas roi, il est latéral droit : @e_kwateng signe à Bordeaux ! https://t.co/6AKHfMajeW pic.twitter.com/8mIjMKH0kk — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 6 juin 2019

Ghislain Printant nommé coach de l’ASSE. Il évoluait dans l’ombre de Jean-Louis Gasset. Pressenti pour succéder à l’Héraultais sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne, Ghislain Printant a officiellement été nommé nouvel entraîneur des Verts. Il a signé un contrat de deux ans.

Cris devient coach de MDA. L’ancien emblématique défenseur de l’OL Cris dit « le Policier » prend en main l’équipe de Mont d’Or Anse Foot (ex-Chasselay) qui évolue en National 2.

Les infos du jour à l’étranger

Accord entre le Real Madrid et Chelsea pour Eden Hazard. Si le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid ne fait guère de doute, rien n’est encore officiel. Mais cela ne devrait plus tarder puisque selon le Guardian, le club merengue et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert de la star belge autour d’une indemnité de transfert de 100 M€, plus des bonus dont le montant n’a pas été dévoilé. El Chiringuito de Jugones sur La Sexta assure que l’ancien lillois s’engagera 5 ans avec le Real Madrid.

Tottenham chamboule tout. L’effectif de Tottenham va bouger cet été et c’est déjà en soi un changement, puisque l’an dernier les Spurs n’avaient pas dépensé le moindre sou lors du marché des transferts. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. D’abord Christian Eriksen qui a déclaré qu’il était prêt à quitter le club, en citant le Real Madrid comme possible point de chute. Toby Alderweireld lui aussi pourrait faire ses valises. Il est notamment pisté par la Juventus Turin. De même qu’un autre titulaire de la défense des Spurs, Kieran Trippier. Fernando Llorente, de son côté, est en fin de contrat et devrait aller voir ailleurs.

Dans le sens des arrivées, plusieurs pistes ont été évoquées, comme celle de l’attaquant Maxi Gomez du Celta de Vigo et du défenseur Ryan Sessegnon de Fulham. Giovani Lo Celso, auteur d’une jolie saison au Betis, souhaiterait rejoindre Mauricio Pochettino à Tottenham. Enfin Bruno Fernandes du Sporting intéresserait aussi beaucoup les Spurs, d’autant que Manchester City ne souhaiterait pas offrir les 70M€ que réclame le club portugais.

En bref à l’étranger

Manchester United est en passe de s’offrir sa première recrue estivale. Selon Skysports, Daniel James est attendu à Manchester pour y passer sa visite médicale. L’ailier gauche international gallois de Swansea devrait coûter 17 M€ aux Red Devils.

C’est officiel à l’étranger

Bakary Sako quitte Crystal Palace. Bakary Sako va quitter Crystal Palace à l’expiration de son contrat à la fin du mois. Au total, il aura disputé 54 matches sous les couleurs des Eagles et marqué huit buts pour en quatre saisons.

@sakobakary26 will leave #CPFC when his contract expires at the end of this month.



Thanks for all the memories, Bakary ! — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 6 juin 2019

Simone Inzaghi prolonge à la Lazio Rome. Le technicien italien qui était annoncé partant notamment à la Juventus a finalement signé un nouveau bail jusqu’en juin 2021 avec le club romain.

La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021 #Inzaghi2021 https://t.co/dtqbOTV1CB pic.twitter.com/kS0yV21UqZ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 6 juin 2019

Rubi quitte l’Espanyol et rejoint le Betis. Le désormais ancien entraîneur de l’Espanyol Barcelone rejoint donc le club andalou qu’il va tenter de ramener en Coupe d’Europe.

¡Tenemos nuevo míster ! pic.twitter.com/ckhtjEWIwY — Real Betis Balompié (@RealBetis) 6 juin 2019

David Gallego nouvel entraîneur de l’Espanyol. L’Espanyol Barcelone a annoncé aujourd’hui le départ de son entraîneur Rubi. Mais l’’écurie catalane n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant. C’est David Gallego (47 ans) qui a été promu entraîneur de l’équipe première pour les deux prochaines saisons. Arrivé il y a six saisons au club, il avait connu de très belles heures à la tête des Juvenil et de la Réserve.

