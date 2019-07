Les infos du jour en France

Au Paris Saint-Germain, l’émir du Qatar est venu s’immiscer dans le dossier Neymar. Le Cheikh Al Thani aurait fixé une deadline au FC Barcelone pour acheter le Brésilien. Celle-ci expirerait le 31 juillet soit dans 8 jours.

Vendeur considérable les étés précédents, l’AS Monaco a plus de mal cette année notamment à cause de sa mauvaise saison. Néanmoins, quelques éléments pourraient faire leur valise comme le défenseur allemand Benjamin Henrichs, qui aurait fait l’objet d’une offre de 25 M€ de la part de Leipzig. La même somme pourrait arriver sur le bureau des dirigeants monégasques de la part du FC Séville pour l’ailier droit Rony Lopes. Des discussions seraient également en cours concernant le défenseur de 26 ans Djibril Sidibé. Le latéral droit serait dans le viseur de Newcastle et d’autres clubs anglais. Radamel Falcao quant à lui, disposerait d’un accord avec le club turc du Galatasaray. On parle de 7 M€ de salaire par an. Le milieu offensif français, Samuel Grandsir (22 ans), pourrait aussi prendre la direction de Brest sur la base d’un prêt payant. Enfin c’est officiel, Paul Nardi, le portier de 25 ans, file à Lorient où il a paraphé un contrat de 4 ans.

Concernant les arrivées, le club de la Principauté serait tout proche de faire signer le Bordelais François Kamano pour 15 M€. Mais c’est en Liga notamment à l’AC Milan que Monaco compte bien faire des emplettes. Joao Miranda, Borja Valero et Joao Mario, qui sont sur le départ, feraient particulièrement l’objet d’un intérêt de Monaco. De même que le champion du monde Blaise Matuidi, soumis à une forte concurrence au milieu de terrain à la Juve et qui pourrait partir contre un chèque de 25 à 30 M€. Mais le plus proche de rejoindre le club monégasque, c’est André Silva. L’attaquant du Milan AC devrait s’engager dans les prochaines heures avec le club du Rocher, toutes les parties étant d’accord sur un transfert de 25 M€.

Les infos du jour à l’étranger

Gianluigi Donnarumma pourrait également quitter le club de l’AC Milan. En effet le portier de 20 ans est le joueur qui a l’avenir le plus instable dans le club italien. Les Milanais ont besoin de renflouer les caisses, même si pour le moment tout serait bloqué avec le club le plus chaud sur le jeune gardien à savoir le PSG.

Dans le sens des arrivées, deux joueurs sont tout proches de rejoindre le club lombard. Il s’agit de l’attaquant de l’Atlético de Madrid Angel Correa, pour qui les Milanais vont dépenser 40 M€ + 17 de bonus et Ismaël Bennacer, milieu de terrain d’Empoli, évalué à 16 M€. Enfin, Milan penserait aussi à se faire prêter le défenseur central du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo (19ans).

Les officiels du jour

Le FC Séville annonce l’arrivée de Nemanja Gudelj. Le milieu de terrain de 27 ans appartenait au club chinois du Guangzhou Evergrande et était prêté au Portugal, du côté du Sporting cette saison. Eljif Elmas (19 ans), grand espoir du football macédonien, quitte le Fenerbahçe. Le milieu offensif s’engage à Naples pour un montant estimé à 16 M€. Le défenseur international brésilien Adriano (34 ans) quitte également la Turquie et fait son retour au pays 15 ans après son départ pour l’Europe. Il part du Besiktas et rejoint le club de l’Atletico Paranaense. De même pour Filipe Luis qui est arrivé à terme de son contrat avec l’Atlético de Madrid. A 33 ans, le latéral gauche retourne dans son pays natal et signe en faveur de Flamengo.

En France, Amiens a obtenu la signature de Christophe Jallet. Le latéral droit, en fin de contrat à Nice, a signé un bail d’un an avec les Picards.

