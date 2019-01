Les infos du jour en France

Des départs à venir cet hiver au LOSC. À Lille c’est l’heure du dégraissage massif. La DNCG ne lâche pas le club nordiste et en conséquence plusieurs cadres de l’effectif pourraient s’en aller cet hiver. À commencer par le jeune latéral gauche Fodé Ballo-Touré, courtisé en Angleterre, mais aussi en France plus précisément par l’AS Monaco. Son transfert devrait rapporter environ 13 M€ au LOSC. Le milieu de terrain brésilien Thiago Mendes pourrait également suivre. En effet, l’AS Roma est notamment sur les rangs. On parle d’un prêt avec option d’achat obligatoire à hauteur de 15M€. Si la Roma ne parvient pas à s’offrir Thiago Mendes, le directeur sportif du club italien Monchi pourrait se rabattre sur un autre lillois, Thiago Maia. Récemment, le Brésilien était également suivi par Newcastle en Angleterre. Enfin, toujours au rayon départ, le LOSC aurait d’ores et déjà repoussé 2 offres pour son attaquant Nicolas Pépé. Le club français entend pour l’instant le garder jusqu’à la fin de la saison, et le vendre cet été au plus offrant.

Coté arrivé, Lille a déjà un nom pour pallier un éventuel départ de Ballo-Touré, il s’agit du jeune croate de 19 ans Domagoj Bradaric, qui porte actuellement les couleurs du Hajduk Split. Il y a quelques jours, le nom de Abdul Rahman Baba était également associé au LOSC. Le latéral gauche ghanéen est pour l’instant prêté par Chelsea à Schalke 04 jusqu’à la fin de la saison.

En bref en France

L’Équipe annonce que Dimitri Payet (31 ans) possède des touches en Chine et en Arabie Saoudite. Pour l’heure, l’international tricolore (38 sélections, 8 buts), sous contrat jusqu’en juin 2021, ne songe pas à un départ selon les informations du quotidien sportif.

Amiens et Séville sont d’accord pour que Ganso (29 ans) négocie un départ en janvier, annonce O Globoesporte. S’il se met d’accord avec un club, ce dernier n’aura qu’à régler une somme aux Andalous pour accueillir le milieu offensif en prêt jusqu’en décembre 2019.

Selon nos informations, l’international tunisien Mohamed Amine Ben Amor (26 ans) pourrait découvrir l’Europe dès cet hiver. En effet, plusieurs clubs français s’intéressent au milieu de terrain de l’Étoile Sportive du Sahel. À tel point que les recruteurs de Montpellier, Toulouse et Rennes assisteront demain midi, au Stade Olympique de Sousse, à la rencontre entre l’Étoile Sahel et le Stade Tunisien, où Ben Amor devra donc convaincre.

Selon nos informations, les dirigeants de l’AS Monaco ont coché le nom du milieu de terrain français William Vainqueur (30 ans). Exilé en Turquie, du côté d’Antalyaspor, après son passage à l’Olympique de Marseille, le natif de Neuilly-sur-Marne joue très peu dans son club actuel. Son profil plait énormément à l’ASM et le joueur possède l’avantage d’avoir déjà côtoyé Franck Passi à Marseille. Un intérêt réel puisque l’affaire pourrait même être conclue assez rapidement.

Selon nos informations, Wassim Aouachria (18 ans), représenté par l’équipe AC86, s’est engagé ce matin à Charlton Athletic. Le milieu offensif gaucher, qui évoluait à l’Olympique de Marseille depuis ses 14 ans, a convaincu, les actuels 4es de League One de l’enrôler à l’issue d’un essai.

Les infos du jour à l’étranger

Chelsea à la recherche d’un milieu de terrain. Les Blues cherchent un remplaçant à Cesc Fabregas avant de le laisser filer. Les noms de Nicolo Barella de Cagliari et Leandro Paredes du Zenit Saint-Petersbourg sont toujours évoqués. On parle d’un montant de 50 millions d’euros pour le premier, qui fait sensation en Serie A cette saison. Pour le second, le deal tournerait autour des 35M€. Rien ne dit pour l’instant si Chelsea souhaite enrôler les 2 milieux de terrain où si 1 seul sera retenu par les dirigeants. Côté départ, le Bayern Munich insiste toujours pour la pépite de Stamford Bridge Callum Hudson-Odoi. Le club allemand aurait soumis une 4e offre à Chelsea, à hauteur de 39 M€, soit quasiment le prix fixé par les Blues, 45M€. Les négociations risquent de continuer encore un petit bout de temps. Enfin, si l’attaquant des Blues Alvaro Morata est bel et bien suivi par le FC Séville, Chelsea serait prêt à le laisser partir en prêt payant. Une opération qui pourrait coûter 12 millions d’euros au club espagnol, en prenant en compte son salaire pour 6 mois.

En bref à l’étranger

Placardisé à Liverpool, Divock Origi ne manque pas de prétendant sur le marché des transferts hivernal 2019. Hier, The Sun révélait que Fulham était prêt à mettre 15 millions d’euros sur la table pour l’attaquant des Reds. Mais le club entraîné par Claudio Ranieri n’est pas le seul sur les rangs. D’après La Dernière Heure, Wolverhampton est aussi intéressé par son profil, de même que Schalke 04 et Galatasaray.

Selon Sport, Denis Suarez, en manque de temps de jeu au FC Barcelone, a donné son accord à Arsenal. Les deux clubs doivent désormais s’entendre sur l’indemnité de transfert. Les Blaugranas demanderaient 25 M€ pour lâcher le milieu de terrain.

Nenê court toujours. À 37 ans, l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco et du Paris SG sort d’une saison contrastée avec São Paulo. Le gaucher pourrait se relancer du côté de Fluminense à en croire UOL Esporte.

Libre de tout contrat en juin prochain, Munir El Haddadi aurait choisi de quitter le FC Barcelone sans prolonger. Mieux, l’attaquant culé aurait déjà trouvé un accord avec Séville. Une situation qui a poussé le Barça à faire "une Rabiot" à son joueur. Selon Sport, l’international espagnol aurait été mis à l’écart. Pire, il pourrait même être prêté jusqu’à la fin de la saison pour permettre au Barça d’économiser son salaire.

Le milieu offensif Caio Lucas (24 ans) est arrivé à Lisbonne pour passer sa visite médicale et s’engager avec Benfica, annonce Record. Le Brésilien, qui évoluait à Al Ain, s’est notamment mis en évidence lors du dernier Mondial des Clubs.

Deux ans après avoir quitté la Serie A pour Southampton, Manolo Gabbiadini s’apprête à faire le chemin inverse. Selon Sky Sports, la Sampdoria a soumis une offre de prêt avec option obligatoire de 11 M€ pour l’attaquant international italien de 27 ans.

Le Borussia Dortmund creuse toujours la piste menant au jeune défenseur central de Boca Juniors Leonardo Balerdi (19 ans). Un montant avoisinant les 9 M€ est évoqué par la Radio La Red.

De Telegraaf avance que l’Ajax Amsterdam a reçu une proposition de 30 M€ en provenance du Guangzhou Evergrande pour son attaquant brésilien David Neres (21 ans).

Cadre du FK Krasnodar depuis son arrivée en 2013, Mauricio Pereyra (28 ans) semble se diriger vers un départ. Le milieu offensif uruguayen disposerait de touches en Liga selon Sport 24. Le Valencia CF, l’Espanyol et le Celta sont évoqués.

C’est officiel en France

Le FC Barcelone recrute Jean-Clair Todibo pour la saison prochaine

Acuerdo con Jean-Clair Todibo (@jctodibo) para su incorporación la próxima temporada https://t.co/JCsFaNJWrR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 8 janvier 2019

Mathieu Cafaro prolonge avec le Stade de Reims jusqu’en 2022

Vous avez découvert sa signature, les coups francs. Il vient d’apposer la sienne sur un nouveau bail liant son futur avec le #SDR, jusqu’en juin 2022... #Prolongation pic.twitter.com/Wwc7g0tNax — Stade de Reims (@StadeDeReims) 8 janvier 2019

C’est officiel à l’étranger

Pepe revient à Porto

Pepe Bem-vindo a casa / Welcome home / Bienvenido a casa 2021#FCPorto #BemvindoPepe pic.twitter.com/BuFPIyjlJw — FC Porto (@FCPorto) 8 janvier 2019

Stefano Okaka (Watford) rejoint l’Udinese

Benvenuto Stefano

Leggi il comunicato ufficiale

https://t.co/zn1LRWlts1 pic.twitter.com/aImmPcZyJU — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 8 janvier 2019

Lucas Barrios signe à Huracan

#HuracánLucas Barrios es el primer refuerzo del Globo. Mirá la nota y la galeria.https://t.co/px7o34WJbc pic.twitter.com/LomuO7hOnY — CA Huracán (@CAHuracan) 8 janvier 2019

Alexander Sorloth (Crystal Palace) prêté à La Gantoise