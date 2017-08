Les infos du jour en France

Monaco fonce sur Dendoncker. Selon Monaco-Matin, l’ASM discute avec Anderlecht pour le transfert de Leander Dendoncker. On parle d’un montant compris entre 20 et 30 millions d’euros. De son côté, la presse belge explique que le milieu pourrait être vendu puis prêté à son club.

Diop proche de l’OL. L’OL cherche un milieu de terrain et aurait trouvé son bonheur en la personne de Pape Cheikh Diop. Le milieu de terrain du Celta Vigo serait proche de l’OL et les deux clubs seraient en pleine discussion. Si la piste venait à échouer, l’Equipe annonce que le club rhodanien pourrait se rabattre sur l’espoir d’Amiens Tanguy Ndombele.

En bref en France

As assure que le PSG a refusé une offre de 35 M€ du FC Barcelone pour Angel Di Maria, mettant un terme aux négociations.

Isaac Kiese Thelin n’a pas plus de réussite à Anderlecht qu’à Bordeaux. Prêté par les Girondins chez les Mauves, l’attaquant suédois pourrait être poussé vers la sortie, assure La Dernière Heure, et être prêté ailleurs d’ici le 31.

Selon nos informations, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais Jérémy Morel va bien prolonger son contrat d’une saison avec le club rhodanien. Les deux parties ont trouvé un accord et Lyon devrait officialiser la nouvelle dans les prochains jours.

Toujours selon nos informations, Dortmund a décidé de passer son tour pour Malcom. Le prix demandé par Bordeaux, entre 40 et 50 M€, aurait refroidi les Allemands pour le moment.

C’est officiel en France

Rivière signe à Metz

#Mercato C'est officiel, l'attaquant Emmanuel Riviere s'engage pour les deux prochaines saisons avec les Grenats

Chris Philipps prolonge au FC Metz

C'est officiel, @LifeAsChris_ a prolongé son contrat de 2 ans supplémentaires avec les Grenats !

Les infos du jour à l’étranger

Dortmund cherche en L1 pour remplacer Dembélé. Le départ de Ousmane Dembélé, vers le FC Barcelone quasiment acté - l’international français pourrait être officialisé lundi - le Borussia Dortmund s’active déjà pour trouver son remplaçant. Le club allemand serait toujours sur la piste du Bordelais Malcom, mais le prix demandé par les Girondins pourrait être de l’ordre de 40 millions d’euros. Ce qui, selon nos informations, aurait clairement refroidi le BVB. Ils suivent toujours également Maxwell Cornet, de Lyon. L’ancien Messin aurait d’ailleurs indiqué qu’il préférerait rejoindre l’Allemagne plutôt que l’Italie et la Roma. Enfin, Julian Draxler plairait aussi aux dirigeants du BVB.

Naples joue les gros bras. Face à l’offre du Paris Saint-Germain pour son gardien Pepe Reina, le Napoli se serait fermement opposé au transfert de l’Espagnol. Les Napolitains compteraient même prolonger leur portier en lui offrant un gros salaire à la clé. Dans le sens des arrivées, le club italien songerait au milieu de terrain de Manchester City, Olexandr Zinchenko, âgé de 20 ans. Une offre aurait aussi été transmise au Barça pour Denis Suarez. Le Napoli attendrait la réponse positive ou négative des Blaugranas.

En bref à l’étranger

Lors des deux derniers mercatos, Chelsea a tenté de s’offrir Fernando Llorente (32 ans). Le manager des Blues Antonio Conte, qui a bien connu l’attaquant espagnol du côté de la Juventus Turin, souhaitait l’accueillir à Londres pour renforcer son attaque. Selon le Telegraph, le technicien italien n’a pas changé d’avis et espère toujours pouvoir l’attirer d’ici la fin du mercato.

Le successeur de Leonardo Bonucci à la Juventus Turin est tout proche d’arriver. Comme le révèle Bild, Benedikt Höwedes devrait s’engager avec le champion d’Italie. Il ne manquerait plus que l’accord de Schalke 04.

La bataille entre l’Inter Milan et l’AS Roma pour Patrik Schick a semble-t-il été remporté par le club romain. A en croire Walter Sabatini, ancien de la Roma désormais à l’Inter Milan, le club lombard aurait abandonné la piste menant à l’attaquant tchèque de la Sampdoria après une ultime surenchère de la Roma. Selon Il Messaggero, il aurait quitté sa maison pour s’installer dans un hôtel à Gênes avant la finalisation du contrat.

Stevan Jovetic (28 ans) cherche toujours preneur. Alors que l’Inter Milan ne compte pas sur lui, les prétendants se sont multipliés ces dernières semaines. En Ligue 1, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille se sont positionnés. Mais les deux écuries tricolores semblent aujourd’hui être quelque peu distancées. À en croire La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, trois clubs sont en avance sur les deux représentants français : le FC Séville, le FC Porto et le Spartak Moscou.

Selon La Dernière Heure, Nacer Chadli est dans le viseur de Schalke 04. Un nouveau défi qui plaît au joueur. Mais pour le moment, les Allemands se heurtent aux exigences de WBA qui réclamerait entre 20 et 30 millions d’euros pour le Diable Rouge.

C’est officiel à l’étranger

Aquilani file à Las Palmas

El centrocampista italiano Alberto Aquilani, refuerzo de lujo para la UD. ¡Bienvenido !

Foulquier vendu à Watford

Charlie Adam prolonge à Stoke City

Sassuolo a annoncé l’arrivée de Rogerio (Juventus) sous la forme d’un prêt

Ousmane Dembélé cinq ans au FC Barcelone

Omeruo prolonge et part en prêt !