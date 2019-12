Les infos du jour en France

Ces dernières semaines, Leandro Paredes semble enfin s’épanouir au Paris Saint-Germain. Pourtant, il est régulièrement annoncé sur le départ. Le Napoli notamment, penserait à lui. Il Mattino indique dans son édition du jour que le milieu, arrivé l’hiver dernier dans la capitale française, intéresserait le club transalpin, même si son salaire important et l’indemnité de transfert réclamée par son club pourraient freiner l’opération. Dans le sens inverse, Ricardo Pereira, en grande forme avec Leicester, n’a pas fermé la porte à une arrivée dans la capitale, lors d’un entretien accordé à Goal. « On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C’est un grand club. En plus, moi, j’ai joué en France. Je connais le club et le championnat. C’est le plus grand club en France. Il joue la Ligue des champions et le titre dans toutes les compétitions. Mais pour l’instant, il n’y a rien. Je dois continuer à être performant avant de penser à ça. »

Les infos du jour à l’étranger

José Mourinho a pour habitude de dynamiter les marchés des transferts. Et pour son premier mercato chez les Spurs, on peut donc s’attendre à beaucoup de mouvement du côté du club londonien. Il a d’ores et déjà ouvert la porte à un départ pour trois de ses joueurs : Victor Wanyama, Danny Rose et Christian Eriksen, très courtisé. En laissant partir ce dernier cet hiver, Mourinho pourrait récupérer de l’argent pour investir. Ce qu’il ne pourra pas faire s’il attend juin, puisque Eriksen arrivera en fin de contrat dans 6 mois et sera libre de s’engager où il le souhaite gratuitement. Le PSG, le Real Madrid et Manchester United notamment sont sur le coup. À moins que le « Special One » ne réussisse à convaincre l’international danois de prolonger. Le défenseur belge Jan Vertonghen, lui aussi en fin de contrat en juin, pourrait suivre le mouvement et signer un nouveau bail.

Côté arrivées, José Mourinho aimerait une nouvelle fois recruter Nemanja Matić, qu’il a eu sous ses ordres à Chelsea, puis à Manchester United. Un prêt serait à l’étude, mais l’AC Milan guette également cette opportunité. Le Portugais est aussi resté en contact avec Marouane Fellaini, parti jouer en Chine depuis un an. Ensuite, Mourinho aime également beaucoup le défenseur français de West Ham, Issa Diop. Enfin, on parlait d’un intérêt pour le Parisien Layvin Kurzawa, dont le contrat expire dans six mois au Parc des Princes.

Pisté par l’Inter Milan, Bordeaux ou encore l’Olympique Lyonnais, Olivier Giroud, annoncé sur le départ de Chelsea, attise les convoitises. D’ailleurs, un autre club s’ajouterait à la liste. Selon la version écossaise du Daily Record, les Glasgow Rangers souhaiteraient s’attacher les services de l’international français. Ils auraient déjà pris contact avec le joueur et semblent déterminés à le faire signer en janvier.

Pep Guardiola serait décidé à recruter un défenseur central. L’entraîneur des Skyblues a ciblé Nathan Aké, le défenseur de Bournemouth, mais ce dernier devrait plutôt se diriger vers Chelsea. Kalidou Koulibaly a été mis sur la liste des transferts par le Napoli et les dirigeants des Citizens pourraient se laisser tenter. Les scouts mancuniens ont également coché le nom de Pau Torres, le défenseur de Villarreal et Ruben Dias, de Benfica.

Les officiels du jour

À 38 ans, Joaquin ne va pas raccrocher les crampons de sitôt. L’Espagnol, dont le bail avec le Betis court jusqu’en juin prochain, a annoncé qu’il disputera une saison supplémentaire avec les Verdiblancos. Et puis la Fiorentina a officialisé le transfert définitif du latéral droit brésilien Moraes Junior Gilberto à Fluminense.

- Retrouvez toutes les informations mercato de la journée sur notre live transfert.