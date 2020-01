Les infos du jour en France

Hier soir, les Gones de l’OL ont annoncé l’arrivée de leur première recrue en la personne de Karl Toko Ekambi. L’attaquant camerounais arrive sous la forme d’un prêt payant de 4 M€ assorti d’une option d’achat de 11,5 M€ qu’il sera possible de lever en fin de saison. Cette conférence de presse a aussi permis de parler des autres sujets brûlants du mercato lyonnais. Jean-Michel Aulas a de nouveau fermé la porte à double tour pour Moussa Dembélé.

Sur Lucas Tousart, la porte est entre-ouverte. Même si la direction lyonnaise veut que le milieu de terrain reste, certaines propositions du Hertha Berlin pourraient la faire céder. L’OL envisagerait de lâcher son joueur pour une somme comprise entre 30 et 35 M€. S’il part, il faudra le remplacer. Lyon penserait alors au milieu de terrain de l’Athlético Paranaense, Bruno Guimarães. Les Lyonnais auraient fait une nouvelle offre de 25 M€ pour l’enrôler. Enfin, pour ce qui concerne Tino Kadewere, l’émergence de Rayan Cherki pourrait changer les plans lyonnais même si un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club pour une arrivée. L’attaquant du Havre pourrait néanmoins venir remplacer numériquement Bertrand Traoré qui fait l’objet d’un regain d’intérêt en Premier League. Bournemouth serait prêt à mettre 35 M€ sur le Burkinabé. West Ham et Leicester seraient aussi sur les rangs.

Les infos du jour à l’étranger

Même s’ils ont recruté Ashley Young le week-end dernier et que Victor Moses passe actuellement sa visite médicale pour officialiser un prêt avec option d’achat de 10 M€, le club italien de l’Inter connaît quelques petites difficultés sur de plus gros dossiers. Pour celui de Christian Eriksen, les offres formulées par les Lombards ne convainquent pas pour le moment Tottenham. La dernière en date serait de 13 M€ + 2 M€ de bonus.

Ça galère aussi sur Olivier Giroud surtout depuis que l’échange entre Leonardo Spinazzola de l’AS Roma et Matteo Politano a capoté. Ce qui n’a pas libéré une place en attaque pour le champion du monde 2018. L’Inter suit aussi Thomas Meunier en fin de contrat en juin avec le PSG, et Luka Modric dans la même situation au Real Madrid.

Alvaro Odriozola (24 ans) est en passe de quitter le Real Madrid. Bild a annoncé ce matin que le défenseur merengue devrait être bientôt prêté au Bayern Munich.

Les officiels du jour

Nabil Bentaleb est arrivé à Newcastle. Prêté avec option d’achat, l’international algérien débarque en provenance de Schalke 04. Le latéral gauche Jack Robinson passe de Nottingham Forest à Sheffield United. Adama Diakhaby (23 ans) lui va terminer la saison du côté de Nottingham, prêté par Huddersfield pour six mois. Deyverson est prêté pour six mois avec option d’achat à Getafe par Palmeiras. Mathias Pogba, le frère de Paul, s’est engagé avec le club de 3e division espagnole, Lorca. Le Mexicain, Javier Hernandez surnommé Chicharito, quitte le Séville FC pour rejoindre la MLS et le Los Angeles Galaxy.