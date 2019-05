Les infos du jour en France

Ntcham plaît beaucoup à l’OM. André Villas-Boas en place, l’Olympique de Marseille peut commencer son mercato et la première rumeur nous vient d’Écosse. Les Phocéens seraient sous le charme d’Olivier Ntcham, jeune milieu de terrain français du Celtic Glasgow.

En bref en France

En fin de contrat du côté de l’OM, Rolando pourrait bien revenir dans son club formateur. D’après Record, Belenenses a commencé à établir des premiers contacts avec le défenseur de 33 ans.

Du haut de ses 16 ans, Lisandru Tramoni, milieu offensif de l’AC Ajaccio, est, selon Le Parisien, dans le viseur du Paris Saint-Germain. La pépite corse est également suivie par Lyon, Monaco, Bordeaux selon nos informations.

Arrivé cet hiver au LOSC, Reinildo devrait rester dans le Nord de la France pour la saison prochaine. Prêté par le club portugais de Belenenses, le latéral gauche de 25 ans va voir son option d’achat de 3 M€ levée par les Dogues d’après A Bola.

Selon les informations de France Football, c’est finalement Jocelyn Gourvennec qui pourrait s’installer sur le banc de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. L’ancien coach de Guingamp serait proche du Forez et une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochains jours.

C’est officiel en France !

Accord de principe pour le transfert de Diego Carlos. Le Séville FC et le FC Nantes ont officialisé leur accord pour le transfert du défenseur brésilien Diego Carlos. Ce dernier passera sa visite médicale dans les prochains jours avant de parapher un contrat de cinq ans.

Le FC Nantes et le @SevillaFC ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Diego Carlos, à compter du 1er juillet 2019.#MerciDiego https://t.co/eeYQQOZXug — FC Nantes (@FCNantes) 31 mai 2019

Accord de principe entre Monaco et Mayence pour Ronaël Pierre-Gabriel. Le jeune latéral droit de l’ASM va s’engager avec le club allemand dans les prochains jours, a annoncé le FSV.

"Wir haben gemeinsam mit @AS_Monaco, dem Spieler und seinem Management eine vorläufige Einigung über den Transfer von Ronaël Pierre-Gabriel erzielt. Beide Clubs werden in den nächsten Tagen daran arbeiten, den Transfer zu finalisieren", so #Mainz05-Sportvorstand Rouven Schröder. pic.twitter.com/v0OcRvh8Z0 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 31 mai 2019

Olivier Dall’Oglio est le nouvel entraîneur de Brest. Libre depuis son départ de Dijon, le coach a signé un contrat de deux ans, plus une année optionnelle.

❗OFFICIEL #MERCATO Olivier Dall'Oglio prend les rênes du Stade Brestois !

Le technicien a paraphé un contrat de 2 saisons (+1 en option) avec le @SB29, fraîchement promu en @Ligue1Conforama.

Bienvenue coach !

➡ https://t.co/Mtu2PsacSj pic.twitter.com/2Dg1GAKZ4E — Stade Brestois 29 (@SB29) 31 mai 2019

Le Legia Varsovie lève l’option d’achat pour Cafu. Prêté au Legia depuis l’hiver 2018, Cafu quitte définitivement le FC Metz.

Prêté au @LegiaWarszawa depuis l'hiver 2018, Cafú est définitivement transféré en Pologne. Le récent deuxième du championnat polonais vient de lever l'option d'achat concernant le milieu de terrain. Plus d'informations ➡️ https://t.co/veQL1n6TMv pic.twitter.com/m5MAaKChJ7 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 31 mai 2019

Les infos du jour à l’étranger

L’Inter Milan veut des renforts à chaque poste. Le mercato va pouvoir commencer à l’Inter Milan. Après le remerciement de Luciano Spalletti hier, l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc intériste a été officialisée ce matin par le club lombard. L’effectif devrait désormais connaître plusieurs renforts. En défense, l’Inter devrait enregistrer prochainement l’arrivée de Diego Godin. Il arrivera libre lui qui était en fin de contrat à l’Atlético de Madrid. Toujours en défense centrale, la piste menant à Jerome Boateng serait sérieuse. Le Bayern Munich ne serait pas contre un départ de son défenseur, mais demande environ 20M€ pour le laisser filer. L’Inter cherche aussi à se renforcer au poste de latéral droit. Danilo de Manchester City ou encore Youcef Atal de l’OGC Nice sont notamment visés. Enfin, Conte aimerait beaucoup faire venir Victor Moses qu’il avait sous ses ordres à Chelsea. Enfin en attaque, les noms d’Edin Dzeko, de Nicolas Pépé, ou encore de Malcom sont évoqués. Alexis Sanchez est également suivi par les Transalpins. Mais d’après la presse italienne c’est un autre Mancunien qui aurait la priorité d’Antonio Conte. Il s’agit de Romelu Lukaku, en contrat jusqu’en 2022 avec les Reds Devils.

| UFFICIALE Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter !#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX — Inter (@Inter) 31 mai 2019

Conte ne veut pas d’Icardi. Plusieurs intéristes qui n’ont pas convaincu cette saison devraient faire leurs valises cet été. Keita Baldé, prêté par l’ASM, devrait faire son retour en Principauté. L’Inter ne compterait pas non plus sur João Mario. Enfin, le gros dossier du mercato sera celui de Mauro Icardi. L’international argentin a récemment avoué son désir de rester à Milan. Cependant Antonio Conte ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine.

Arsenal sur tous les fronts. Après une défaite en finale d’Europa League contre Chelsea, Arsenal va dégraisser à tout va cet été. D’après les médias outre-Manche, l’enveloppe des Gunners serait d’environ 50M€ pour le prochain mercato hors vente. C’est donc pourquoi il va falloir laisser partir plusieurs joueurs. Mesut Özil, Shkodran Mustafi et Henrikh Mkhitaryan sont annoncés partants. Même Laurent Koscielny pourrait faire ses valises. On parle beaucoup d’un retour en Ligue 1 pour l’ancien Merlu. Le Stade Rennais a notamment été évoqué parmi les destinations possibles. Au niveau des renforts, Unai Emery apprécierait beaucoup le profil de Thomas Meunier. Le PSG aurait fixé son prix à environ 25M€. Au milieu de terrain, Arsenal aimerait trouver un remplaçant à Aaron Ramsey et cherche actuellement du côté de l’Argentine. Trois noms sont pour l’instant sortis dans la presse : Exequiel Palacios de River Plate, Nahitan Nández et Emanuel Reynoso de Boca Juniors.

En bref à l’étranger

Eden Hazard se rapproche toujours un peu plus du Real Madrid. D’après le Telegraph, le club espagnol est en passe de formuler une nouvelle offre de 120 M€ à Chelsea.

El Larguero assure que le contrat d’Antoine Griezmann avec le FC Barcelone est signé depuis mars.

Bild explique que Luka Jovic (21 ans) a vidé son casier du côté de l’Eintracht Francfort. Le départ de l’attaquant international serbe pour le Real Madrid semble toujours plus proche.

Marca annonce que Sofiane Boufal ne devrait pas rester au Celta de Vigo. Le club galicien ne lèvera sans doute pas l’option d’achat de l’attaquant marocain prêté par Southampton. Celle-ci est fixée à plus de 17 M€.

Le Guardian assure que Manchester City a repoussé une offre de 80 M€ du Bayern Munich pour son attaquant international allemand Leroy Sané (23 ans), sous contrat jusqu’en juin 2021.

Sous contrat jusqu’en juin 2020, Toby Alderweireld (30 ans) pourrait bien quitter Tottenham cet été. Pressenti pour accueillir le défenseur belge la saison prochaine, Manchester United ne devrait pas aller plus loin dans ce dossier. Selon les informations du Sun, Ole Gunnar Solskjaer ne serait pas très emballé par cette piste.

Maurizio Sarri s’est rapproché de la Juventus Turin. D’après la Gazzetta dello Sport, Marina Granovskaia, la directrice générale de Chelsea a donné son accord pour le départ de l’Italien mais elle a fixé deux conditions : l’aval de Roman Abramovich et une indemnité de 6 M€ pour les deux années de contrat restantes.

C’est officiel à l’étranger !

Max Grün rejoint Gladbach. Le gardien de Darmstadt de 32 ans a signé un contrat d’un an avec le Borussia Mönchengladbach.

Herzlich willkommen, Max Grün ! #DieFohlen haben den Torwart vom @sv98 verpflichtet. Der 32-Jährige, der bisher neun Bundesliga- und 81 Zweitligaspiele bestritten hat, erhält einen Vertrag bis Juni 2020. pic.twitter.com/PBXoxhdDe0 — Borussia (@borussia) 31 mai 2019

Jonathan Schmid est de retour à Fribourg. Jonathan Schmid (28 ans) est de retour dans son club formateur. L’ailier français qui évoluait à Augsbourg revient donc à Fribourg. Sa durée de contrat n’a pas été précisée.

Charleroi lève l’option d’achat d’Osimhen. L’été dernier, Wolfsburg prêtait son attaquant nigérian Victor Osimhen (20 ans) à Charleroi. Le club belge a levé l’option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros.

.@SportCharleroi hat die Kaufoption für @victorosimhen9 gezogen. Der Angreifer bleibt demnach bei den Belgiern und kehrt nicht zu den Wölfen zurück. Wir wünschen dir in Zukunft viel Erfolg, Victor. ➡️ https://t.co/mKRufz9mOS pic.twitter.com/Nz0VC8TaGA — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 31 mai 2019

Roberto signe à West Ham. Le gardien espagnol de 33 ans s’est engagé avec West Ham pour deux saisons.

The summer has officially started...#WelcomeRoberto pic.twitter.com/i5yL6dT2na — West Ham United (@WestHamUtd) 31 mai 2019

Oscar Rodriguez prêté une saison de plus à Leganes. Déjà prêté par le Real Madrid cette saison à Leganes, le milieu offensif Oscar Rodriguez (21 ans) va poursuivre l’aventure une saison de plus avec les Pepineros.