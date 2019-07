Les infos du jour en France

L’Olympique Lyonnais sort le chéquier. Le club de Jean-Michel Aulas a dépensé au total 63 M€ sur ce mercato d’été. Puisqu’après Thiago Mendes, Youssouf Koné et Jean Lucas, l’OL a enregistré aujourd’hui même un nouveau record. Le défenseur danois de la Sampdoria Joachim Andersen a bien coûté 24 M€ + 6 de bonus aux Gones, ce qui représente le transfert le plus cher de l’histoire du club, devant Lisandro Lopez en 2010, c’était 24 M€ sans bonus.

Dans le sens des départs, les dirigeants lyonnais ont clairement fermé la porte à un départ de Marcelo. Un seul départ serait encore possible à Lyon, celui de Nabil Fekir. Dans ce gros dossier, Liverpool a d’abord renoncé, Arsenal et l’AC Milan s’étaient renseignés, et dernièrement c’est en Espagne que le Français est courtisé, notamment par le Betis Séville.

En bref en France

Info FM : Le Paris Saint-Germain aurait relancé la piste menant au milieu central d’Everton, Idrissa Gueye. Jeudi dernier, l’Équipe révélait que le PSG avait formulé une offre estimée à 30 millions d’euros, confirmant l’intérêt porté par le club parisien. L’hiver dernier, la formation anglaise ne souhaitait pas négocier en dessous de 40 M€. Cependant selon nos informations, la proposition du club de la capitale se situerait en dessous de 30 M€ et aurait donc été éconduite par les dirigeants des Toffees. Ces derniers n’entameront aucune discussion avec les champions de France tant que ceux-ci ne formuleront pas une offre supérieure ou égale à 30 millions d’euros concernant l’international sénégalais de 29 ans.

Info FM : Grand espoir de Toulouse et du football français (3 sélections U18, 1 but), l’attaquant Adil Taoui (18 ans en août) attend d’avoir sa chance en Ligue 1 avec son club formateur. Sous contrat jusqu’en juin 2021, des clubs restent à l’affût au cas où le TFC ne lui offrirait pas sa chance. Selon nos informations, le Borussia Dortmund est ainsi récemment venu aux nouvelles.

Selon le porte-parole de la sélection d’Angola, le milieu international angolais, Manuel Cafumana (20 ans), devrait s’engager avec Lille.

William Saliba (18 ans), qui venait de prolonger son bail avec l’AS Saint-Étienne, semblait tout proche d’Arsenal. Mais contre toute attente, Tottenham aurait transmis une offre conséquente aux dirigeants stéphanois qui serait supérieure à 30 millions d’euros, selon les informations de RMC Sport. Une proposition surprise concernant le jeune défenseur central qui comblerait les attentes de la direction des Verts.

L’ancien Dijonnais Medhi Abeid, libre depuis quelques jours, est en passe de rejoindre le FC Nantes. D’après Ouest France, le milieu de terrain de 26 ans aurait convenu d’un contrat de trois ans avec les Canaris. Il doit passer sa visite médicale après la CAN qu’il dispute actuellement avec l’Algérie.

Selon Le Courrier de l’Ouest, Angers a formulé une offre de plus de 3 M€ pour racheter la dernière année de contrat de l’attaquant du Stade Rennais, Adrien Hunou. Âgé de 25 ans, il s’est mis d’accord financièrement avec le SCO.

C’est officiel en France !

Karl-Johan Johnsson rejoint le FC Copenhague. À un an du terme de son contrat à l’EAG, le portier suédois de 29 ans quitte Guingamp et rejoint le FC Copenhague. Il a signé un contrat de quatre ans.

Loïc Nestor signe à Grenoble. Libre depuis la fin de son contrat avec le Valenciennes FC, le défenseur de 30 ans a décidé de rejoindre Grenoble.

Les infos du jour à l’étranger

Antoine Griezmann est un joueur du FC Barcelone. Après le passage de l’avocat de Griezmann au siège de la Liga pour payer la clause du joueur de 120 M€, le Français est bel et bien la nouvelle recrue du FC Barcelone. L’Atlético de Madrid a confirmé dans un communiqué très froid le départ de l’avant-centre de 28 ans au FC Barcelone. Ce dernier a signé un contrat de 5 ans avec une clause libératoire fixée à 800 M€, mettant fin au feuilleton estival concernant le transfert d’Antoine Griezmann.

En bref à l’étranger

Le milieu de terrain brésilien de Manchester City, qui a été prêté à Girona la saison passée, Douglas Luiz (21 ans) est sur le point de signer avec Aston Villa rapporte Skysports. Montant de l’opération : 17 M€.

Selon Sky Sports, Ivan Cavaleiro (25 ans) pourrait rejoindre Fulham cet été. L’ancien de l’AS Monaco va passer sa visite médicale avec les Cottagers. Un prêt avec option d’achat est évoqué pour l’attaquant portugais sous contrat à Wolverhampton.

C’est officiel à l’étranger !

Ivan Saponjic présenté à l’Atlético de Madrid. L’attaquant serbe de 21 ans est officiellement du côté de l’Atlético de Madrid, après une saison prêté au Benfica.

Abe au Barça. Le club japonais de Kashima Antlers annonce un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Hiroki Abe (20 ans), attaquant international japonais.

Fernando Reges rejoint le Séville FC. Le milieu de terrain défensif brésilien de 31 ans signe un contrat de trois saisons avec les Sevillistas.

Manuel Lazzari s’engage à la Lazio Rome et Alessandro Murgia à la SPAL. Le latéral droit italien de la SPAL de 25 ans signe chez les Biancocelesti tandis que le milieu de terrain de 22 ans fait le chemin inverse. Il s’est engagé en faveur du club basé à Ferrare jusqu’en juin 2024.

Le Chypriote Andreas Karo rejoint la Lazio. Après le transfert de Manuel Lazzari, c’est le défenseur de 22 ans, qui évoluait à l’Apollon Limassol FC, qui rejoint les rangs des Biancocelesti.

Miguel Veloso passe sa visite médicale au Hellas. Le milieu de terrain de 33 ans démarre sa visite médicale chez les Gialloblu. Si celle-ci s’avère satisfaisante, celui-ci pourrait s’engager avec le Hellas Vérone.

Luca Rossettini rejoint le promu Lecce. L’US Lecce annonce avoir acquis les droits sportifs du défenseur central de 34 ans, qui arrive du Genoa CFC. Il a signé pour deux saisons.

Jan Hurtado signe à Boca Juniors. L’ attaquant international vénézuelien de 19 ans, formé au Deportivo Tachira et prêté la saison passée au Gimnasia La Plata, s’est engagé avec le club argentin des Xeneizes.

