Les infos du jour en France

L’Olympique de Marseille avance en coulisse pour faire signer pro le jeune Isaac Lihadji et ainsi le verrouiller. Mais d’après nos informations, plusieurs écuries européennes ont pris contact avec l’entourage du joueur. C’est le cas de Leipzig, du Bayern, de Dortmund, de la Juve du Barça, d’Asernal, Tottenham ou encore Valence ! Le LOSC a d’ores et déjà passé la vitesse supérieure en proposant un contrat à l’international U17. On parle d’un salaire mensuel à 45 000 € avec une prime à la signature à 1 M€. De quoi faire hésiter le clan Lihadji, qui craint que la pression de l’environnement marseillais nuise à la progression du jeune joueur.

À Paris, Layvin Kurzawa n’entre plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel et devrait partir de Paris. Si le PSG souhaite le vendre, le joueur privilégierait un départ en fin de saison, lorsque son contrat se terminera, mais ne ferme pas à la porte à un transfert cet hiver si une offre satisfaisante se présente. Selon nos informations, West Ham, Tottenham et Manchester United ont entamé des discussions avec les représentants de Kurzawa. En Italie, le Milan AC et l’Inter Milan font également partie des courtisans.

À Lyon, le mercato s’annonce très actif. En plus du mauvais début de saison des Gones en championnat, deux graves blessures sont à déplorer avec Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. L’OL n’a pas vraiment le choix, il va falloir recruter. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse comme Thomas Lemar dont l’Atlético pourrait se séparer. L’OL aurait demandé au club madrilène un prêt de l’international français. Les Colchoneros auraient répondu positivement, à condition q’une option d’achat obligatoire soit intégrée au deal. Mais aux dernières nouvelles, Lemar aurait dit non, et refusé tout départ de l’Atlético en direction de Lyon. Kevin Gameiro serait également sur les tablettes lyonnais, il pourrait ainsi retrouver un peu de temps de jeu chez les Gones, même si aucune discussion n’a pour l’instant été entamée. Lucas Digne serait lui aussi pisté par l’OL mais on imagine mal Everton le laisser partir tant il est important dans l’équipe des Toffees. Enfin, Steven Nzonzi intéresserait les Rhodaniens. Lui qui a récemment été écarté par Galatasaray. Cependant il doit encore se rendre à Rome pour convaincre le club de la Louve de casser son prêt. Après les incidents du dernier match de Ligue des Champions, Marcelo souhaiterait quitter le club. Il en fait la demande au club, c’est Juninho en personne qui l’a affirmé. Les jeunes pousses de l’OL comme Oumar Solet, Amine Gouiri et Boubacar Fofana, pourraient chercher plus de temps de jeu ailleurs en partant cet hiver. Même si les blessures pourraient bien changer la donne pour Gouiri. Moussa Dembélé est suivi par plusieurs clubs anglais, dont Manchester United, où son nom revenait avec insistance l’été dernier. Cependant un départ de l’attaquant français cet hiver semble très improbable tant l’OL aura besoin de lui sur la deuxième partie de saison.

Les infos du jour à l’étranger

Cependant, Manchester United semble plus attiré par le profil du jeune Erling Haland. En tout cas, les Red Devils seraient en pole position pour s’attacher ses services, et ce dès cet hiver. Selon nos informations les dirigeants mancuniens s’intéressent aussi de près à Emmanuel Dennis, l’attaquant de Bruges. Les Belges en demanderaient au moins 30 M€. Le dossier de Paul Pogba va faire du bruit dans les jours à venir. Ce dernier ne devrait pas partir cet hiver non plus. C’est la volonté des dirigeants de United, qui comptent bien le bloquer, au moins pour ce mercato. Affaire à suivre.

En Allemagne, ça s’annonce très chaud sur le marché de transferts cet hiver pour Dortmund. Julian Weigl pourrait bien quitter le Borussia. Il serait d’ailleurs en contact avancé avec Benfica, et selon nos informations, le Hertha Berlin aurait également entamé des discussions avec le joueur. Mario Götze pourrait également faire ses valises dans cette même direction. Côté arrivé, le BVB piste Emre Can suivi aussi par le PSG. Le club allemand est aussi en lice pour le transfert d’Erling Haland. Enfin, l’équipe de Lucien Favre suit aussi les traces d’Antony, jeune milieu offensif qui s’est révélé à São Paulo cette année

Les officiels du jour

C’était dans l’air, c’est désormais officiel, l’AS Monaco vient d’annoncer un accord avec le Partizan Belgrade pour le transfert de Strahinja Pavlovic. Le défenseur serbe de 18 ans terminera tout de même la saison dans son club formateur avant de débarquer sur le Rocher.