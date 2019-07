Les infos du jour en France

Le feuilleton Neymar continue. De nouveaux contacts ont eu lieu entre le PSG et le Barça ces dernières heures. Les tractations semblent avancer comme l’indique Sport, qui explique que Josep Maria Bartomeu aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi de lui dire clairement quand le Brésilien serait en vente. Réponse du président du Paris Saint-Germain : le numéro 10 parisien n’est pas à vendre, selon la Cadena Cope. Pour la radio espagnole, la position des champions de France est très claire et seule une offre supérieure ou égale à 222 M€ pourrait changer la donne.

À Marseille, avec le départ de Clinton N’Jie au Dynamo Moscou et l’arrivée d’Alvaro Gonzalez, l’OM a bien lancé son mercato. Et d’après André Villas-Boas, c’est loin d’être terminé. « On est très proche d’arriver au point final de la négociation pour Dario Benedetto », a indiqué le coach marseillais. « Je pense qu’on peut avoir Dario à Marseille la semaine prochaine, je l’espère. Concernant les autres noms, on doit attendre un peu. On doit profiter des opportunités sur le mercato. » Mais l’OM cherche surtout des liquidités. Morgan Sanson pourrait lui en rapporter mais ce dernier veut rester à Marseille, comme il l’a lui même affirmé : « l’OM ? J’y serai. J’ai envie de rester là. J’ai un nouveau coach, qui a une bonne philosophie de jeu. Ça me plaît et j’ai envie de continuer avec lui. »

Dans le dossier Nicolas Pépé, on a appris aujourd’hui que l’agent de l’international ivoirien de Lille était à Naples afin de discuter avec le président du club napolitain Aurelio de Laurentiis. C’est Sky Italia qui rapporte l’information. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a confirmé que les agents de Nicolas Pépé se trouvaient actuellement à Naples pour évoquer un possible transfert de l’international ivoirien.

Les infos du jour à l’étranger

Le Betis, lui, continue sur sa lancée. Après avoir signé Nabil Fekir en provenance de Lyon pour environ 20M€, les Andalous s’intéressent maintenant de près à Arkaduisz Milik, l’attaquant du Napoli. Mais le Betis est également très actif du côté des départs. Plusieurs joueurs pourraient partir et notamment Giovani Lo Celso. Auteur d’une jolie saison, l’Argentin attire plusieurs grands clubs européens. Tottenham aurait pour l’instant une longueur d’avance sur ce dossier, mais Manchester United et le Bayern Munich sont eux aussi dans la course. Un autre joueur pourrait lui aussi faire ses valises, et revenir en Ligue 1. C’est Ryad Boudebouz. L’AS Saint-Étienne se serait entendu avec le Betis pour un transfert d’environ 4 M€. Le club andalou pourrait aussi perdre son latéral gauche Junior Firpo. Il faut dire que c’est le Barça qui lui fait les yeux doux. Les Blaugranas auraient fait une nouvelle offre au Betis de 27M€.

Les officiels du jour

La Ligue 1 dit adieu à deux bonnes connaissances. Dans un premier temps, c’est Rémy Cabella, le milieu offensif de l’ASSE, qui a fait ses valises pour la Russie et le club de Krasnodar. Celui-ci a annoncé son arrivée et la programmation de sa visite médicale dans les deux jours. Dans un deuxième temps, c’est Clinton N’Jie qui a aussi pris l’avion pour rejoindre la Russie. L’international camerounais de l’OM a paraphé un contrat de 5 ans avec le Dynamo Moscou.

À l’étranger, l’information de la journée, c’est le prêt du jeune espoir espagnol Dani Ceballos à Arsenal. Le Real Madrid a cédé son milieu de terrain pour une saison aux Gunners. Dans le même temps, Saint-Étienne a accepté de vendre sa pépite William Saliba à Arsenal. Le défenseur français de 18 ans a signé un contrat de cinq ans avec les Gunners, mais revient tout de même chez les Verts pour une saison en prêt. Histoire de s’aguerrir encore une saison de plus en Ligue 1. Martin Braithwaite, lui, a rejoint Leganés, Ademola Lookman est revenu à Leipzig, Crystal Palace a définitivement acheté Jordan Ayew et l’ancien de l’AS Roma Daniele De Rossi est arrivé en Argentine pour s’engager avec Boca Juniors.

