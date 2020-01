Les infos en France

Deuxième de Ligue 1 à la mi-saison, l’Olympique de Marseille va se servir du mercato d’hiver pour faire quelques petits ajustements. En quête d’un latéral gauche, Prosper Mendy, titulaire à Strømsgodset en Norvège, est notamment sur les tablettes du club phocéen, selon nos informations. Au poste de défenseur central, les Marseillais seraient passés à l’attaque pour Carlos Salcedo, ce joueur de 26 ans, coéquipier d’André-Pierre Gignac chez les Tigres UANL, avec une offre de prêt assorti d’une option d’achat. Mais le club mexicain souhaite plutôt une vente définitive. Dans ce cas, les négociations continuent.

Auteur d’une première partie de saison séduisante avec Amiens, l’international colombien Stiven Mendoza a aussi tapé dans l’œil de l’OM, qui a pris des renseignements sur l’ailier gauche. Avec l’incertitude sur l’avenir à long terme de Dimitri Payet et Florian Thauvin, les décideurs marseillais risquent d’avoir besoin de renforts offensifs dans les prochains mois. Et puis, les Phocéens vont aussi regarder en Ligue 2. Et plus particulièrement au Havre pour l’avant-centre Tino Kadewere. L’attaquant zimbabwéen explose tout au HAC et attise les convoitises de nombreux clubs, dont Marseille.

Enfin, pour en finir avec l’OM, les dirigeants doivent gérer un dossier très chaud en 2020, en la personne d’Isaac Lihadji (17 ans). Aux dernières nouvelles, la direction phocéenne aurait abandonné les négociations avec la pépite de son centre de formation, dont le contrat aspirant expire en juin prochain. L’international U17 devrait donc quitter Marseille librement dès la fin de la saison, et il ne manque pas de prétendants. Le RB Leipzig, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus, le FC Barcelone, Arsenal, Tottenham et le Valencia CF ont déjà contacté l’entourage du joueur, en plus du LOSC, qui a même déjà offert un contrat juteux au minot, qui aura donc le choix.

Selon El Periodico Mediterraneo, l’attaquant de Villarreal, Karl Toko-Ekambi semble décidé à rejoindre l’Olympique Lyonnais. Mais les Gones doivent désormais convaincre son club, qui réclame au moins 25 M€ hors bonus pour libérer l’ancien buteur d’Angers. Une somme qui semble trop élevée comme l’a sous-entendu Jean-Michel Aulas en conférence de presse. « On a des nouvelles concernant Toko-Ekambi et ce ne sont pas de bonnes nouvelles », a déclaré le président des Gones.

Selon nos informations, Layvin Kurzawa a récemment été proposé à l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat en juin prochain, le gaucher de 27 ans est poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Lyon a refusé cette opportunité et travaille sur d’autres pistes pour le poste de latéral gauche. Notamment celle menant à Lucas Digne. Mais l’international français âgé de 26 ans est jugé intransférable par Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur d’Everton. Selon la presse suisse, les Gones auraient aussi soumis une offre à l’AC Milan pour leur latéral gauche de 27 ans, Ricardo Rodriguez. Selon Blick, le club lombard réclame 5,5 M€ pour laisser filer l’ancien du VfL Wolfsbourg.

Le latéral droit de l’OL Rafael (29 ans) aurait été proposé à plusieurs formations anglaises, dont Brighton, Crystal Palace et Southampton rapporte Sky Sports.

Alors que Jean Lucas a plutôt convaincu lors de sa première titularisation avec l’OL face à Toulouse fin décembre, le club rhodanien réfléchit à l’idée d’envoyer son milieu brésilien en prêt, selon nos informations. Au Brésil, plusieurs clubs sont déjà prêts à l’accueillir, dont l’Atletico Mineiro qui rêve de le récupérer en prêt, que ce soit pour six ou dix-huit mois.

Malgré une deuxième saison en L1 moins prolifique que la première (3 buts et 2 passes décisives au compteur), Rémi Oudin (23 ans) est ciblé par Bordeaux. Selon nos informations, les Girondins entretiennent des contacts réguliers avec son représentant et aimeraient l’attirer de manière définitive cet hiver. Le milieu offensif ne dirait pas non à un départ.

Selon nos informations, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne Loïs Diony pourrait rebondir du côté du FC Bruges qui cherche un attaquant de complément en ce mois de janvier.

Les infos à l’étranger

Selon la Gazzetta dello Sport, le profil d’Ashley Young plaît à l’Inter Milan. Le leader de Serie A souhaite apporter du renfort sur ses côtés défensifs. L’intéressé aurait accepté un contrat d’un an.

Auteur d’une première partie de saison intéressante avec Swansea (12 réalisations et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), André Ayew (30 ans) serait dans le viseur de Tottenham qui serait venu aux renseignements. C’est du moins ce que rapporte le média ghanéen Ghanasoccernet.

La pépite anglaise du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, ne quittera pas les Marsupiaux cet hiver. Sky Germany rappelle en effet que le BVB n’a aucunement l’intention de le vendre, le mercato hivernal étant trop court pour trouver une solution de remplacement.

Les officiels du jour

Lille a rapatrié son milieu de terrain Rominigue Kouamé du Cercle Bruges, où il était prêté, afin de le céder pour cette deuxième partie de saison à Troyes, en Ligue 2.