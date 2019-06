Les infos du jour en France

Neymar ne veut plus revenir au PSG. Un proche du clan Neymar cité dans le quotidien Sport du jour explique que « Neymar n’a jamais été heureux à Paris ». Durant sa deuxième saison, il aurait définitivement craqué et demandé à son père de lui permettre un retour au Barça. Il aurait alors expliqué à Nasser Al-Khelaïfi qu’il voulait quitter le club cet été. Il a alors plié bagages et est rentré au Brésil. Selon Sport, Neymar a quitté le PSG avant la fin de saison sans demander la moindre autorisation ni dire au revoir à ses coéquipiers. Une manière pour lui d’acter son désir de départ. Et cela ne s’arrête pas là. Neymar est décidé à ne pas participer à la tournée estivale du PSG en Chine (du 24 juillet au 3 août). Son objectif est de rallier le FC Barcelone avant, et de participer à la préparation des Catalans, qui s’effectuera au Japon, fin juillet.

Jean Lucas tout proche de l’OL. À en croire la publication brésilienne d’ESPN, l’OL a démarré des négociations avec Flamengo pour son milieu de terrain défensif, Jean Lucas. Actuellement prêté sans option d’achat à Santos, le joueur de 20 ans plaît beaucoup au nouveau duo Sylvinho-Juninho. Le jeune homme, un temps surveillé par la Juventus Turin et le Valence FC, possède une clause libératoire fixée à 23 M€ pour les clubs étrangers selon les informations de O Globo. Mais selon O Globoesporte, l’affaire est déjà entendue pour Lyon puisqu’un accord avec Flamengo sur les bases d’un montant de 8 M€ aurait été trouvé.

En bref en France

AS annonce que le Real Madrid va revenir à la charge dans un an, en 2020, au sujet de Kylian Mbappé. Cet été le transfert du champion du monde est en effet très compliqué. Une information qui vient confirmer celle déjà sortie en Espagne en mars dernier.

Plus que jamais, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, compte aller faire ses courses en Serie A. Il vise notamment le jeune international Espoirs Sandro Tonali, rapporte l’Equipe. Âgé de 19 ans, ce milieu de terrain au profil de bon relanceur positionné juste devant la défense, évolue à Brescia.

Selon les informations d’Eurosport, l’Olympique Lyonnais a transmis une offre de 18 M€ à la Sampdoria pour son défenseur central, Joachim Andersen. Mais le président du club italien, Massimo Ferrero, réclame 35 M€ pour son n° 3, sous contrat jusqu’en juin 2022.

Comme l’indique Sky Deutschland, le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach vont tenter de recruter le défenseur de l’OGC Nice Malang Sarr cet été. Selon la presse anglaise, West Ham penserait aussi à lui pour remplacer Issa Diop en cas de départ. Le Français pourrait coûter 15 M€ au club qui souhaiterait l’acquérir.

Comme l’indique L’Équipe, le Sénégalais Opa Nguette, en fin de contrat au FC Metz, pourrait rebondir au FC Nantes. Les Canaris ont déjà formulé une offre au joueur, avec un contrat de longue durée à la clé, sans pour le moment obtenir une réponse de Nguette, qui se donne un temps de réflexion avant de décider pour son avenir.

Efthymios Koulouris, meilleur buteur de la dernière édition du championnat grec avec 19 buts en 28 matches, va s’engager avec le TFC indique l’Equipe. Prêté la saison passée à Atromitos, l’international grec va être vendu pour 3,5 M€ par son club du PAOK Salonique.

A Bola assure que Mama Baldé (23 ans) sera inclus dans le transfert de Valentin Rosier (22 ans) de Dijon au Sporting CP. L’attaquant, prêté cette saison à Aves (8 buts en 28 apparitions en Liga NOS), débarquera à Gaston-Gérard, sous forme de prêt avec option d’achat.

C’est officiel en France

Jordan Ferri file à Montpellier. Après une saison en prêt au Nîmes Olympique, Jordan Ferri (27 ans) quitte définitivement l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain s’est engagé ce jeudi avec Montpellier. L’OL récupère 2 M€, auxquels pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 1,2 M€ et un intéressement de 30 % sur un futur transfert. La durée du contrat n’a pas encore filtré.

Stéphane Jobard 2 ans à Dijon. Dijon a annoncé l’arrivée officielle de son nouvel entraîneur, Stéphane Jobard. L’ancien adjoint de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille s’est engagé pour deux ans chez le DFCO. Il avait par le passé été l’adjoint d’Olivier Dall’Oglio, ex-entraîneur de Dijon.

OFFICIELStéphane #Jobard est de retour dans son club de cœur ! Il devient le nouvel entraîneur principal du @DFCO_Officiel ! Communiqué de pressehttps://t.co/uDeUuuXoxf pic.twitter.com/ego050HOp8 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 20 juin 2019

Malek Chergui quitte Grenoble pour Valenciennes. En fin de contrat à Grenoble, l’attaquant de 30 ans, Malek Chergui, s’est engagé avec Valenciennes. Il a paraphé un contrat de deux ans et retrouve Olivier Guégan, son coach à Grenoble.

[MERCATO ] Malek Chergui rejoint le #VAFC ! Le milieu offensif, auteur de huit buts en @DominosLigue2 avec le @GF38_Officiel la saison passée, s’est engagé pour deux ans avec VA. Bienvenue à Valenciennes, Malek ! pic.twitter.com/ivYJxvlRc6 — Valenciennes FC (@VAFC) 20 juin 2019

Bryan Passi à Niort. Niort vient d’annoncer le recrutement de Bryan Passi, fils de Franck Passi, défenseur de 21 ans en provenance de Montpellier.

[#Mercato] Bryan Passi première recrue des Chamois !

Défenseur central de 21 ans, il vient de signer un contrat de 3 ans ! #TeamChamois

https://t.co/LCWhGIHuYj pic.twitter.com/YUjLzIGHlx — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) 20 juin 2019

Le Mans annonce 5 arrivées. Le Mans, promu en Ligue 2, vient d’annoncer l’arrivée de 5 nouveaux joueurs : le gardien de but Pierre Patron (ex-Clermont), le latéral gauche Enzo Ebosse (ex-RC Lens), le milieu défensif Yann Boé-Kane (ex-AC Ajaccio), le milieu/excentré Franck Julienne (ex-Lyon Duchère) et l’avant-centre Bevic Moussiti-Oko (ex-Le Havre).

Andrew Jung file à Châteauroux. Le Stade de Reims a officialisé le départ d’Andrew Jung à la Berrichonne de Châteauroux. L’attaquant de 21 ans ne repassera donc pas par le SDR, lui qui était prêté cette saison à Concarneau.

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est officiel ce jeudi : l'attaquant formé au #SDR et champion de France #U19 en 2014-15 aux côtés de @Remioud et @Theosonsmith notamment, @Andrewcadabraa s'est engagé avec @LaBerrichonne. Le meilleur pour la suite Andrew ! pic.twitter.com/XM4OzFMXk0 — Stade de Reims (@StadeDeReims) 20 juin 2019

Yohan Roche définitivement à Rodez. Le défenseur central de 21 ans Yohan Roche rejoint les rangs du Rodez Aveyron Football pour la saison prochaine. Prêté la saison dernière au RAF, par le Stade de Reims, il avait disputé 26 matches avec le champion de National 1 et participé à la montée du club en Ligue 2.

Yohan Roche est Ruthénois Le défenseur s'est engagé avec le RAF Plus d'infos https://t.co/DBOMTbKbGr pic.twitter.com/9ELeE0ySAq — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) 20 juin 2019

Ammour prêté à Béziers. Béziers annonce l’arrivée en prêt de l’attaquant de Montpellier Yanis Ammour (20 ans).

Les infos du jour à l’étranger

Le clan Griezmann stupéfait par les rumeurs. Annoncé avec insistance au FC Barcelone depuis quelques semaines, Antoine Griezmann voit ces derniers jours les informations défiler concernant un possible retour de Neymar au Barça. Dernièrement, El Mundo laissait même entendre que le Brésilien pourrait être préféré au champion du monde par la direction catalane. Les Blaugranas réfléchissant à la possibilité de transmettre leur accord avec Griezmann au PSG. Une rumeur complètement « délirante » selon l’entourage du joueur qui l’a fait savoir au Parisien.

Ndombele, option de rechange du Real en cas d’échec sur Pogba. Le Real Madrid veut Paul Pogba pour satisfaire les désirs de son entraîneur Zinedine Zidane. Mais le club madrilène sait à quel point l’opération est compliquée, puisque Manchester United n’a aucune intention de céder son joueur. Dès lors, le club merengue est obligé de préparer des alternatives. D’après les informations de Marca, celles menant à Eriksen et Van de Beek sont à l’arrêt. C’est donc le nom de Tanguy Ndombélé, suivi de longue date par le Real Madrid, qui a pris du galon ces derniers jours.

La Juventus a de grands projets. La Vieille Dame a vu son nouvel entraîneur, Maurizio Sarri, débarquer aujourd’hui à Turin. Il n’a d’ailleurs pas perdu de temps pour lâcher quelques mots sur le mercato à venir. Sa priorité reste d’abord de relancer l’attaquant Gonzalo Higuain. En ce qui concerne les pistes extérieures les plus chaudes, on peut évoquer celles de Gabriel (Lille), de Kieran Trippier (Tottenham), d’Adrien Rabiot en fin de contrat à Paris, et de Tanguy Ndombele (Lyon). Paul Pogba, qui souhaite quitter Manchester United comme il l’a laissé entendre il y a quelques jours, ne serait pas contre un retour à la Juventus. Enfin, les dirigeants bianconeri ont un rêve : celui d’attirer Marquinhos dans leurs filets. Côté départs, celui de Riccardo Orsolini est officiel. Prêté à Bologne la saison dernière, l’ailier italien y est transféré définitivement, pour 15 millions d’euros. En ce qui concerne Joao Cancelo, l’international portugais se retrouve dans le viseur de Manchester City. L’arrière droit viendrait palier le départ de Danilo, qui est poussé vers la sortie.

En bref à l’étranger

Romelu Lukaku sur le départ, Manchester United s’active pour lui trouver un successeur. Selon Talksport, il pourrait s’agir de Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant d’Arsenal. Et pour recruter le co-meilleur buteur de Premier League, les Red Devils pourraient mettre jusqu’à 78 M€ sur la table.

Après avoir dit non à 45 M€, puis repoussé un chèque de 55 M€, Crystal Palace est désormais satisfait. Le club du sud de Londres va bien céder son latéral droit Aaron Wan-Bissaka à Manchester United contre la somme hallucinante de 61 millions d’euros. Selon le Daily Record, il n’y a plus de doutes le transfert va se faire. L’international anglais qui dispute actuellement l’Euro Espoirs en Italie s’engagera au retour des vacances avec les Red Devils.

Selon les informations du Telegraph, Tottenham discute sérieusement avec le représentant de Bruno Fernandes et aurait pris la main sur ce dossier devant les nombreuses grosses écuries également intéressées, comme le Paris SG, Manchester City, Liverpool et l’Inter Milan.

Selon La Gazzetta dello Sport, le Milan AC souhaite s’attacher les services de Dani Ceballos, le milieu de terrain du Real Madrid. Cantonné à un rôle de remplaçant au sein de la Casa Blanca, le Merengue ne semble plus trop avoir d’avenir dans la capitale espagnole. Un départ paraît donc largement envisageable.

Dans le viseur du Barça, de l’OL ou encore d’Arsenal, Kieran Tierney attise les convoitises. Selon The Sun, Naples est très intéressé par le latéral du Celtic Glasgow.

Selon les informations en provenance de Norvège, relayées par Voetbal International aux Pays-Bas, Martin Ødegaard (20 ans), annoncé avec insistance à l’Ajax Amsterdam, serait arrivé en Allemagne dans l’après-midi pour finalement s’engager avec le Bayer Leverkusen.

C’est officiel à l’étranger

Marcos Llorente signe à l’Atlético de Madrid. L’Atlético de Madrid vient de communiquer officiellement le recrutement de Marcos Llorente, le milieu de terrain du Real Madrid. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de 5 ans.

Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.

https://t.co/1HJoegakoQ#AúpaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz — Atlético de Madrid (@Atleti) 20 juin 2019

Adebayor quitte Basaksehir. Istanbul Basaksehir annonce le départ de son attaquant international togolais Emmanuel Adebayor (35 ans) à un an de la fin de son contrat.

@E_Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. We thank Adebayor, who fights to the last drop of his blood in the pitch, for his contributions to our club and wish him success in his career. pic.twitter.com/jECMJd4Dny — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 juin 2019

Ideye Brown à l’Aris. L’Aris Salonique annonce l’arrivée de l’attaquant nigérian Ideye Brown (30 ans), passé par le FC Sochaux, et qui était libre depuis le mois de janvier.

Υπέγραψε !

Τη νέα σεζόν θα φοράει τη φανέλα με το Θεό του πολέμου στο στήθος και είναι ανυπόμονος…#arisfc #arisfctransfers #preseason #TogetherWeRise #BrownIdeye pic.twitter.com/JUpcm3LyBv — ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) 20 juin 2019

Pablo Maffeo prêté à Girona. Le latéral droit international Espoirs avec la Rojita, Pablo Maffeo est de retour à Gérone ! Le joueur de 21 ans qui avait été transféré de Manchester City au VfB Stuttgart contre 9 millions d’euros l’été dernier est prêté une saison en Catalogne.

#BenvingutMaffeo

Pablo Maffeo, torna al Girona FC.

Benvingut !

Pablo Maffeo, regresa al Girona FC.

¡Bienvenido ! <br Pablo Maffeo is back to Girona FC.

Welcome ! INFO https://t.co/4W4fxS4zoZ #SomhiGirona #GironaFC pic.twitter.com/2JLvroF1Jn — Girona FC (@GironaFC) 20 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10