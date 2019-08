Les infos du jour en France

À Monaco, cela se complique pour le dossier Franck Kessié. En effet, les discussions entre l’ASM et l’AC Milan semblaient bien avancées, mais le joueur n’aurait apparemment pas donné son aval pour ce transfert. Le milieu de terrain souhaiterait plutôt rejoindre une équipe qui jouera la Ligue des Champions cette saison, ce qui n’est évidemment pas le cas du club de la Principauté. Toujours sur le Rocher, deux nouveaux joueurs sont arrivés ce week-end. Il s’agit de Guillermo Maripán, qui a signé un contrat avec les Rouge et Blanc pour les 5 prochaines saisons, ainsi que joueur des Foxes Adrien Silva, prêté une saison supplémentaire avec option d’achat.

Concernant le défenseur central Joris Gnagnon, ce dernier est sur le point de faire son retour en Ligue 1. Le joueur du Séville FC devrait être prêté du côté du Stade Rennais, après avoir passé et réussi sa visite médicale.

Enfin, à propos d’Adam Ounas, un accord a été trouvé entre l’OGC Nice et le Napoli selon L’Équipe. Il s’agirait d’un prêt payant de 2M€ pour la saison à venir.

Les infos du jour à l’étranger

En Italie, la Juventus est toujours aussi active. La Vieille Dame, qui a déjà bien avancé son mercato, aimerait encore réaliser un dernier gros coup. Mais pour ce faire, elle doit d’abord dégraisser. Cinq joueurs seraient visés en priorité. Tout d’abord, le nom de Blaise Matuidi revient avec insistance. Pourtant titulaire face à Parme pour le premier match de Serie A, il pourrait ne pas faire parti de l’équipe qui participera à la Ligue des Champions. L’AS Monaco le suivrait avec intérêt, de même que Daniele Rugani. En effet, le défenseur central fait lui aussi partie de cette liste d’indésirable. Dans ce dossier, l’AS Roma semblait avoir une longueur d’avance pour le faire signer, mais la Louve ne serait pas prête à mettre les 25M€ réclamés par la Juve.

Vient ensuite le nom de Mario Mandzukic, où deux clubs se montreraient intéressés. Le Bayern Munich ainsi que le Barça, dont l’attaque est décimée par les blessures, seraient attentifs au cas du Croate. Les Blaugranas s’intéresseraient également à Emre Can, même si les dirigeants turinois préféraient l’utiliser dans un échange avec le PSG. Selon Tuttosport, les Bianconeri souhaiteraient faire venir Julian Draxler au Juventus Stadium, même si le profil d’Ángel Di María les séduit également. Forcément, Paulo Dybala pourrait lui aussi faire ses valises, même s’il ne fait pas partie des indésirables. Le PSG et Leonardo semblent apprécier son profil, de même que l’Inter qui lui fait toujours les yeux doux.

Les Nerazzurri ont l’avantage de pouvoir proposer un échange contre Mauro Icardi, qui n’est plus le bienvenu à Milan et qui semble être la dernière volonté de la Vieille Dame. Cependant, il faudrait que Dybala soit d’accord pour rejoindre l’Inter. Mais une autre possibilité peut s’offrir à la Juve pour recruter Icardi, avec un transfert sec. En effet, le cinquième joueur turinois poussé vers la sortie n’est autre que Rodrigo Bentancur. Le jeune milieu de terrain intéresserait beaucoup le Barça qui pourrait aller jusqu’à faire une offre de 60M€ d’après le média argentin Clarín. Cette somme permettrait à la Vieille Dame de générer des liquidités pour le potentiel recrutement d’Icardi. Mais on imagine toutefois mal le Barça dépenser autant, à moins d’abandonner totalement le dossier Neymar.

En Allemagne, Robert Lewandowski devrait poursuivre sa carrière avec le Bayern Munich. D’après Sport Bild, la prolongation de l’international polonais devrait être effective la semaine prochaine, et il pourrait donc être lié au club allemand jusqu’en 2023.

Les officiels du week-end

Prêté l’hiver dernier à Saint-Étienne, Valentín Vada quitte les Girondins de Bordeaux. Le milieu argentin s’est engagé pour 5 saisons à Almeria, en deuxième division espagnole. L’attaquant Gustavo Blanco Leschuk quitte le Shakhtar Donetsk et s’engage en faveur d’Antalyaspor en Turquie, où il a paraphé un contrat de 4 ans. Engagé, mais non désiré à Wolfsburg, Paul-Georges Ntep (27 ans) est prêté une saison à Kayserispor, actuel 12e du championnat turc.

Enfin, Adil Rami serait en négociations avancées avec le club du Fenerbahçe. Le défenseur a prévu d’arriver en Turquie ce dimanche pour passer sa visite médicale lundi, avant d’être présenté au public.



