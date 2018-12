Les infos du jour en France

Les idées de Monaco. Depuis aujourd’hui, Franck Passi est nommé adjoint de Thierry Henry à AS Monaco. Preuve que ça bouge du côté de la Principauté. Côté mercato, l’ASM a besoin d’expérience, et chercherait donc des renforts avec un profil de joueurs ayant un vrai vécu au haut niveau. Les noms évoqués sont ceux de Pepe, qui vient de résilier son contrat avec Besiktas, de Martin Skrtel du Fenerbahçe, mais aussi celui de Gary Cahill, le joueur de Chelsea. Laurent Koscielny est également cité, mais le Français sera compliqué à arracher à Arsenal…

Le latéral gauche brésilien Dalbert (Inter), qui connaît bien la Ligue 1, figurerait toujours dans la liste de l’ASM et ne serait pas contre un retour sur la Côte d’Azur. Et puis, comme nous le révélions il y a quelques semaines, Monaco aimerait beaucoup faire venir le jeune international danois Andreas Christensen (Chelsea).

Enfin, les Rouge et Blanc chercheraient aussi à se renforcer en attaque. Le nom de Valère Germain, qui connaît bien le club, a été évoqué sur le Rocher mais ne ferait pas l’unanimité. Le deuxième nom qui fait parler à Monaco est celui de Michy Batshuayi, qui peine à se distinguer avec Valence cette saison... Il se trouve que Thierry Henry connaît bien le joueur qui appartient toujours à Chelsea, puisqu’il l’a fréquenté en sélection belge.

En bref en France

Véronique Rabiot et Antero Henrique sont d’accord sur un point, l’avenir d’Adrien Rabiot n’est plus au PSG. Dès lors, le club parisien va devoir songer à le remplacer dès cet hiver. De nombreux anciens de Ligue 1 sont ciblés tels que Abdoulay Doucouré (ex Rennes, Watford), Mario Lemina (ex OM, Southampton) et Idrissa Gueye (ex LOSC, Everton). Sans oublier Leandro Paredes (24 ans, Zenit), Julian Weigl (Borussia Dortmund) et Diadié Samassekou (RB Salzbourg).

L’international uruguayen Mathias Suarez serait tout proche de s’engager avec Montpellier. Le défenseur de 22 ans, aperçu récemment au Stade de France face aux Bleus évolue au Defensor Sporting. Selon les médias uruguayens Tenfield et El Observador l’accord serait total entre les deux clubs et il ne manquerait plus que la visite médicale.

C’est officiel en France !

Alphonse Areola prolonge au PSG jusqu’en 2023

Les infos du jour à l’étranger

Lucas Hernandez au Bayern ? Selon le média espagnol Marca, le Bayern Munich serait prêt à mettre 80 M€ sur la table (soit le montant de la clause libératoire) pour arracher Lucas Hernandez à l’Atletico de Madrid. Une information rapidement démentie par le club madrilène par le biais d’un communiqué. Mais il n’y a pas de fumée sans feu et le dossier Hernandez pourrait bien animer tout le mercato hivernal.

En bref à l’étranger

Encore absent face à Tottenham, Mesut Özil est encore une fois dans le dur à Arsenal et ne comprend le traitement que lui réserve Unai Emery rapporte le Daily Mail. La rumeur enfle en Angleterre et assure qu’Arsenal pourrait se séparer de son meneur de jeu quelques mois seulement après l’avoir prolongé. L’Inter Milan serait disposée à lui offrir une porte de sortie cet hiver...

Selon les informations de As, le Betis souhaiterait rapatrier l’ancien buteur de Villarreal, Cédric Bakambu (Beijing Guoan). Mais son salaire colossal en Chine (18 millions d’euros) constituerait un frein dans les négociations.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Samir Nasri s’entraîne quotidiennement avec West Ham. Le manager des Hammers Manuel Pellegrini a confirmé qu’une décision allait intervenir la semaine prochaine pour l’international français pour une future collaboration entre les deux parties.

En quête de plusieurs renforts défensifs, le Napoli suivrait en effet de près la situation du défenseur français de Stuttgart Benjamin Pavard, déjà pisté l’été dernier, pour un potentiel recrutement en juin comme l’explique Sky Italia.

C’est officiel à l’étranger !

Le FC Barcelone et le Valencia CF sont tombés d’accord pour le prêt du défenseur central international colombien Jeison Murillo. Le joueur de 26 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat de 25 millions d’euros.

Alex Sandro prolonge à la Juventus Turin jusqu’en 2023