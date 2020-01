Les infos en France

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani est toujours incertain, même si l’Atlético de Madrid aurait abandonné l’idée de le recruter, le PSG scrute le marché à la recherche d’un éventuel remplaçant. L’attaquant de Chelsea Olivier Giroud figure sur la short-list parisienne à en croire L’Équipe. Mais pas plus tard qu’aujourd’hui, l’attaquant français aurait trouvé un accord avec la Lazio... Affaire à suivre.

Les infos à l’étranger

À la veille de la fermeture du marché, le FC Barcelone est en pleine urgence. Avec la longue blessure de Luis Suarez, les Blaugrana sont à la recherche d’un élément offensif. En Angleterre, le nom de Richarlison revenait avec insistance. Une information démentie par les Toffees depuis. Un autre Brésilien serait dans le viseur catalan : Willian. Le Barça aurait proposé à Chelsea 23 M€ pour racheter les six derniers mois de son contrat avec les Blues. Les dirigeants barcelonais pensent aussi à Dusan Tadic, le joueur de l’Ajax. Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est lui aussi régulièrement évoqué en Catalogne. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Gunners, le Gabonnais pourrait voir le champion de Liga en titre passer à l’action dans les dernières heures du mercato.

Côté départ, Abel Ruiz pourrait être cédé pour 10 M€ à Braga afin de préparer l’arrivée, l’été prochain, du jeune attaquant de 20 ans Francisco Trincão. Les dirigeants espèrent encore finaliser une grosse vente avant vendredi soir et c’est le nom d’Ivan Rakitic qui est avancé. Quique Setién, le coach barcelonais, préfère perdre le Croate plutôt qu’Arturo Vidal, lui aussi annoncé sur le départ. Si un milieu de terrain n’est pas vendu, c’est Philippe Coutinho, prêté au Bayern Munich, qui pourrait être cédé dès cet hiver. Alors que les Bavarois disposent d’une option d’achat de 120 M€, celle-ci ne devrait pas être levée. Le Brésilien pourrait être proposé ailleurs pour renflouer les caisses.

Enfin, Samuel Umtiti revient sur le devant de la scène. Laissé de côté par Ernesto Valverde, le défenseur français a convaincu Quique Setién de lui faire confiance. L’ancien Lyonnais a d’ailleurs refusé les avances d’Arsenal, qui le désirait depuis début janvier. Carles Pérez est lui prêté à l’AS Roma jusqu’au 30 juin pour un montant de 1 M€. Le club italien va payer le salaire du joueur et sera obligé de payer 11 M€ + 3,5 M€ de bonus une fois le prêt terminé. Après la levée de l’option d’achat à la fin de la saison, l’Espagnol s’engagera jusqu’en 2024.

À la recherche de solutions offensives, Tottenham a approché le Real Madrid pour son milieu offensif, Gareth Bale. Selon les informations du Daily Mail, les Londoniens ont pris contact avec le Gallois de 30 ans. Reste désormais à trouver le montage idoine pour convaincre le Real Madrid de lâcher son joueur.

Paco Alcácer souhaite quitter Dortmund et retourner en Espagne. Selon Marca, Villarreal s’intéresserait à son profil depuis plusieurs jours. Le sous-marin jaune cherche un remplaçant à Karl Toko Ekambi, parti à l’OL cet hiver.

Les officiels du jour

L’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée du prometteur milieu de terrain brésilien, Bruno Guimarães. Il a signé 4 ans et demi et arrive contre la somme de 20 M€. Bordeaux, de son côté a fait signer pour son équipe réserve le jeune milieu, Issouf Sissokho. Dans le sens inverse, le défenseur Raoul Bellanova est prêté 18 mois avec option d’achat à l’Atalanta Bergame. A l’étranger, Esteban Granero a quitté l’Espanyol Barcelone et a signé à Marbella, en 3e division espagnole. L’AS Roma a recruté Gonzalo Villar. Le jeune milieu de terrain d’Elche arrive contre 4 M€ + 1 M€ de bonus. Marcos Rojo quitte Manchester United. Le défenseur argentin rentre au pays où il s’est engagé avec l’Estudiantes de La Plata. Le milieu offensif algérien de 25 ans Yassine Benzia vient de parapher un contrat de trois ans et demi au Dijon FCO. Sheffield United a une nouvelle fois battu son record de transfert en s’attachant les services du milieu de terrain international norvégien (20 sélections) Sander Berge pour 26 M€. Le club allemand du Hertha Berlin a officialisé l’arrivée de Krzysztof Piatek en provenance de l’AC Milan pour 27 M€.