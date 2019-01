Balotelli à l’OM, ça chauffe. Le dossier Mario Balotelli à l’OM traîne depuis maintenant plus de six mois et il est enfin en passe d’être bouclé. Super Mario devrait s’engager avec l’OM dans les prochaines heures ou demain, au plus tard. La durée du contrat serait de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison.

Leonardo Jardim se voit bien entraîner en France. « En France, outre Monaco, il y a deux ou trois gros clubs, peut-être quatre, qui peuvent jouer le haut de tableau. Bien sûr que ces clubs me plaisent. Ce que je veux, ce n’est pas que tel ou tel agent me place ici ou là, c’est sentir que le club en question me veut vraiment, qu’à ses yeux je suis la bonne personne pour le projet en place », a-t-il notamment confié à l’Equipe. Quelques mois après la fin de son aventure avec Monaco, le technicien portugais veut donc déjà remettre le bleu de chauffe.

Info FM : le président nantais Waldemar Kita pense depuis quelques semaines à l’attaquant international roumain George Tucudean (27 ans), pour remplacer Emiliano Sala parti à Cardiff City. Selon nos informations, le CFR Cluj a fixé le prix de son buteur entre 2,5 et 3 millions d’euros.

Selon le Corriere Dello Sport, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli doit se rendre à Paris ce lundi. Ce déplacement dans la capitale française pourrait être lié à la possible vente d’Allan au PSG. Les dirigeants napolitains demandent 100M€.

Le quotidien El Desmarque dévoile l’un des noms qui plaît aux dirigeants du Séville FC. Il s’agit de Maxime Lopez, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Le Napolitain Marko Rog reste néanmoins la priorité des dirigeants sévillans pour renforcer le milieu de terrain.

Ouest-France annonce que le défenseur américain Matt Miazga (23 ans) est plus que jamais sur le départ. Ce dernier serait à Londres pour négocier la fin de son prêt chez les Canaris. Prêté par Chelsea au FC Nantes, Matt Miazga ne joue presque plus du tout depuis que Vahid Halilhodzic a succédé à Miguel Cardoso.

Selon L’Equipe, le latéral gauche Lumor Agbenyenu (22 ans) devrait signer à Amiens sous forme de prêt en provenance du Sporting Portugal.

Selon Sky Italie l’attaquant brésilien Carlos Vinicius serait tout proche de Monaco. Agé de 23 ans, il appartient au Napoli et évolue actuellement en prêt du côté de Rio Ave, club avec lequel il a inscrit 8 buts en 14 matches de Liga NOS. Le média italien ne précise pas en revanche s’il s’agit d’un prêt ou d’un transfert définitif.

Edwin Maanane quitte Grenoble. L’attaquant est prêté jusqu’à la fin de la saison à Avranches en National 1.

Sochaux obtient le prêt de Hamza Sakhi. Le milieu de terrain est prêté par l’AJ Auxerre jusqu’à la fin de saison.

Le Barça a trouvé son attaquant. Le FC Barcelone a surpris tout son monde aujourd’hui. Comme vous le savez, le club barcelonais cherche un attaquant de pointe pour renforcer son effectif surtout depuis le départ de Munir El Haddadi vers Séville. Et l’attaquant tant désiré par Ernesto Valverde est une surprise : c’est Kevin-Prince Boateng ! Le Ghanéen arriverait en provenance de Sassuolo en Série A, sous forme de prêt avec une option d’achat de 8M d’euros. Selon nos informations, il a même prévenu ses coéquipiers de son départ dans le vestiaire italien aujourd’hui.

Concernant Adrien Rabiot, le dossier n’avance toujours pas. Les dirigeants catalans sont dans l’attente d’une réponse du clan du milieu de terrain français, la semaine prochaine au plus tard. En cas d’absence de réponse d’ici là, Barcelone pourrait abandonner officiellement la piste du joueur de 23 ans.

Enfin, l’arrivée de Jean-Clair Todibo continue de faire parler en Espagne. Les Catalans ont déjà officialisé un accord avec le joueur pour une arrivée libre en juin prochain. Sauf que la direction du FC Barcelone semble vouloir l’intégrer à l’effectif dès maintenant. Pour cela, il faudra s’entendre sur un transfert avec Toulouse qui demande 4 millions d’euros pour le jeune défenseur.

Concernant les départs, le jeune brésilien Malcom, arrivé cet été, pourrait déjà quitter le club car la Chine lui ferait les yeux doux, plus précisément le club de Guangzhou Evergrande. Une offre de 40M d’euros aurait même été proposée par le club asiatique.

Enfin, l’arrivée très probable de Kevin Prince Boateng au Barça pourrait débloquer un départ. Celui de Denis Suarez, annoncé très proche d’Arsenal. Le milieu de terrain de 25 ans s’apprête donc à revenir en Angleterre, après son départ de Manchester City en 2013.

Frenkie de Jong reste à l’Ajax Amsterdam. Alors que le PSG et le Barça se livrent une bataille sans merci pour Frenkie de Jong (21 ans), nul ne sait encore où évoluera le prodige néerlandais dans un futur proche. Interrogé en zone mixte à l’issue de la rencontre entre l’Ajax Amsterdam et le SC Heerenveen, le milieu de l’Ajax en a remis une couche sur son avenir : « je vous confirme que je reste à l’Ajax. Je l’ai dit plusieurs fois à la presse. Maintenant, les médias voient que c’est vrai. Pour le reste, on verra en fin de saison. »

Eden Hazard refuse de partir de Chelsea en milieu de saison, et préférerait rejoindre le Real en juin prochain, comme le révèle The Daily Mirror. S’il ne partira donc pas en janvier, le Belge devrait néanmoins rejoindre la capitale espagnole l’été prochain. Le Real doit donc encore patienter.

Comme expliqué par Skysports, il s’agit désormais d’une question d’heures avant l’officialisation du départ de l’international espagnol de Chelsea, Alvaro Morata, pour l’Atlético Madrid. L’officialisation est imminente.

Gonzalo Higuain (31 ans) n’a jamais été aussi proche de rejoindre Chelsea. Selon le Daily Express, l’attaquant argentin devrait arriver ce mardi à Londres pour officialiser son prêt de six mois chez les Blues, avec une option de prolongation d’un an.

Absent pour plusieurs semaines, Harry Kane va beaucoup manquer à Tottenham. Pour remplacer son meilleur buteur à court terme, les Spurs pourraient s’offrir un attaquant d’expérience. Selon The Sun, la priorité du club londonien serait Andy Carroll. L’opération pourrait se faire aux alentours de 2 M€ pour l’attaquant anglais de West Ham.

Comme l’explique Sky Sports, Arsenal étudie aussi la possibilité de s’offrir Gelson Martins, convoité également par l’AS Monaco. L’international portugais n’entre plus dans les plans de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

Selon AS, un accord aurait été trouvé entre le club madrilène de l’Atlético de Madrid et Diego Simeone, pour une prolongation d’un an. Il serait donc lié au club jusqu’en 2021, et obtiendrait une revalorisation salariale à la clé. L’officialisation devrait se faire dans les prochains jours.

Comme l’affirment plusieurs médias comme AS, l’attaquant belge, Michy Batshuayi, ne s’est pas entraîné avec le club espagnol hier et aujourd’hui, avec l’autorisation du club et de son coach, réglant les derniers détails de son départ. Reste maintenant à voir si c’est du côté de Monaco ou d’Everton qu’il rebondira...

En parallèle du dossier Higuain, l’AC Milan a trouvé son remplaçant. Ce serait Krzysztof Piatek, attaquant du Genoa. Les deux clubs vont finaliser le transfert du buteur polonais, qui pourrait atteindre 35 M€, comme le rapporte Sky Italia.

La Gazzetta dello Sport annonce qu’un accord aurait été trouvé entre Manchester United et la Juventus Turin pour le transfert de Darmian, dont le contrat chez les Mancuniens expire en juin prochain. L’international italien pourrait rejoindre la Vieille Dame sous la forme d’un prêt payant (aux environs de 4 millions d’euros) avec option d’achat.

Sandro Tonali (18 ans) est suivi par tous les grands clubs européens. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin est bien décidée à passer à l’action pour le joueur de Brescia. La Vieille Dame a lancé son opération de séduction pour attirer le joueur dans ses rangs dès l’été prochain. Brescia réclamerait 30 M€.

Courtisé en Allemagne, Carlos Mané (24 ans) ne sera pas retenu par le Sporting Portugal en cas de bonne offre. Selon Record, le Fortuna Düsseldorf va formuler une offre 6,5 M€ aux Leões.

Arsenal annonce le départ de Sven Mislintat. Le célèbre recruteur quittera officiellement ses fonctions chez les Gunners au 1er février.

Sven Mislintat will be leaving us on February 8, 2019

Yannick Bolasie de retour à Everton. L’ailier congolais qui était prêté par les Toffees à Aston Villa a donc convaincu son club de le rapatrier pour la deuxième partie de saison.

| Yannick Bolasie has returned to Everton Football Club today after he exercised an option in his loan agreement with Aston Villa. #EFC pic.twitter.com/mtLDRFJiyi

Sullay Kaikai quitte Crystal Palace. Le milieu de terrain est transféré définitivement aux Pays-Bas, au NAC Breda.

All the best, Sullay. Good luck ! https://t.co/QzGUe7CXMe pic.twitter.com/yrO7LeogXL

Huddersfield tient son nouveau coach. Jan Siewert, 36 ans, qui arrive de la réserve du Borussia Dortmund débarque en Angleterre pour tenter de sauver le club anglais.

#htafc is delighted to announce the appointment of Jan Siewert as its new Head Coach.

The 36-year-old joins The Terriers from @BVB II, where he held the position of Head Coach, signing a contract running until the summer of 2021.

https://t.co/UhMJHvZdFK (AT) pic.twitter.com/qhuAVOAb1P

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 21 janvier 2019