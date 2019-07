Les infos du jour en France

Paris à l’abordage de Dortmund. Selon la presse allemande, Thomas Tuchel, ancien coach du BVB, serait tout proche de convaincre Raphaël Guerreiro de le rejoindre à Paris. Le latéral gauche pourrait coûter 15 M€ aux champions de France. Toutefois, le directeur sportif du BVB Michael Zorc est venu apporter un démenti clair. « J’ai été surpris de constater que cela ne repose sur aucune base. Il n’y a pas eu de discussions », a-t-il lancé au média allemand WAZ au sujet de l’international lusitanien. Dans le même temps, Paris ne lâcherait pas Julian Weigl et aurait maintenant dans l’idée de se pencher sur le cas du défenseur central français Abdou Diallo. Avec l’arrivée de Mats Hummels à Dortmund, l’ancien Monégasque s’inquiéterait pour son temps de jeu et ne serait pas contre un départ. Selon nos informations, Thomas Tuchel apprécie grandement son profil et Paris aurait noué des contacts avec son entourage.

En bref en France

Info FM : Pour remplacer Lucas Ocampos, l’Olympique de Marseille vise, selon nos informations, le jeune Rémois, Mathieu Cafaro. Une offre est même arrivée sur le bureau des dirigeants champenois.

L’Olympique Lyonnais et la Sampdoria ont trouvé un accord pour le transfert de Joachim Andersen, le défenseur central danois de 23 ans rapporte Sky Italia. Il pourrait coûter 25 M€ (+5 M€ de bonus).

Depuis plusieurs semaines, l’attaquant de Boca Juniors Dario Benedetto est annoncé avec insistance dans le viseur de l’Olympique de Marseille. « Ça me fatigue que ce sujet devienne une telenovela. Ma tête est à Boca, mais si une offre (d’Europe) arrive, j’ai demandé à Dani (Daniel Angelici) de l’étudier. Pour le moment, aucune offre n’est arrivée donc on verra bien », a déclaré le joueur dans des propos relayés par OIé.

C’est officiel en France !

Manchester City prête Thierry Ambrose à Metz. Prêté l’année passée au RC Lens en Ligue 2, l’attaquant de 22 ans va cette fois découvrir la Ligue 1 avec le Football Club de Metz. Il est prêté un an avec option d’achat obligatoire en cas de maintien.

Grzegorz Krychowiak quitte définitivement le PSG. L’international polonais, prêté la saison passée du côté du Lokomotiv Moscou par Paris, va rester au club russe, qui a déboursé 12,5 M€ pour le garder.

Olivier Kemen quitte l’OL pour Niort. Le milieu de terrain de 23 ans a signé un contrat de trois ans avec le Chamois Niortais, formation de Ligue 2.

[#Mercato] OFFICIEL

Olivier Kemen est la quatrième recrue de la #TeamChamois !! Il quitte l'@OL et vient de signer pour trois ans !

Valette à Nancy. Le gardien gardien de but Baptiste Valette (26 ans) signe à l’AS Nancy Lorraine jusqu’en juin 2022.

Les infos du jour à l’étranger

Offre de la Juve pour de Ligt. Malgré l’intérêt du PSG et d’autres cadors, Matthijs de Ligt (19 ans) dispose d’un accord avec la Juventus sur la base d’un contrat de cinq ans et un salaire de 12 M€. Il ne manque que l’accord entre les deux clubs. Selon Sky Italia, la Vieille Dame se prépare à formuler une première offre de 55 M€ plus 10% de bonus à l’Ajax. Ces derniers en attendent un peu plus, au moins ce que proposaient les Parisiens, à savoir 75 M€.

Gianluigi Buffon de retour à la Juve. Le club italien a officialisé le retour du gardien de but de 41 ans. Le champion du monde 2006 a paraphé un contrat d’un an.

En bref à l’étranger

Info FM : Ces dernières heures, les médias italiens évoquaient un possible échange entre le milieu néerlandais de l’OM Kevin Strootman et le champion du monde français Steven Nzonzi. Pour Foot Mercato, l’entourage de l’international français est revenu sur cette hypothèse improbable, en la rejetant totalement. Par ailleurs, toujours selon nos informations, l’AC Milan reste à l’affût dans le dossier Kevin Strootman sans offre concrète pour le moment.

Info FM : Selon nos informations, le Shanghaï SIPG a accéléré ces dernières heures pour s’offrir Marko Arnautovic, qui a demandé son transfert il y a quelques jours à son club de West Ham. Le joueur est d’accord avec l’équipe chinoise qui lui offre un contrat de trois ans. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avec West Ham qui devrait récolter 40 millions d’euros.

Rentré à l’AC Milan après son prêt au Séville FC, l’attaquant portugais André Silva ne rejoindra pas Southampton. O Jogo indique que l’offre de 18 M€ du club anglais a été repoussée par les Rossoneri. Toute idée de prêt est également écartée.

Sergio Reguilon (23 ans) sera le prochain latéral gauche du Séville FC. Monchi, en conférence de presse, a annoncé qu’il débarquerait dans les heures à venir en Andalousie pour finaliser son prêt en provenance du Real Madrid.

Selon les informations du Corriere dello Sport, Giannelli Imbula (26 ans), toujours sous contrat avec Stoke City jusqu’en juin 2021, intéresse Bologne.

C’est officiel à l’étranger !

Frank Lampard nouveau coach de Chelsea. L’ancienne gloire des Blues succède à Maurizio Sarri et a signé pour trois ans.

Ayoze Pérez à Leicester. Les Foxes annoncent l’arrivée pour quatre ans de l’Espagnol de 25 ans, en provenance de Newcastle. Le montant du transfert est estimé à 35 M€.

Raul Albiol file à Villarreal. Parti d’Espagne en 2013 pour rejoindre le Napoli, le défenseur de 33 ans rentre au pays pour être transféré à Villarreal.

Gabriel Fernandez au Celta. Le Celta de Vigo annonce l’arrivée du buteur uruguayen de 25 ans, en provenance de Peñarol.

Ruben Peña à Villarreal. Le défenseur de 27 ans quitte Eibar pour s’engager avec Villarreal jusqu’en juin 2024.

