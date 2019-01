Les infos du jour en France

Le PSG poursuit ses recherches pour son numéro 6. Au Paris Saint-Germain, les choses s’accélèrent aujourd’hui dans la recherche d’un ou plusieurs milieux de terrain. Une situation délicate dans lequel le club parisien est enlisé depuis plusieurs mois, faute de moyen. En effet, Paris doit toujours faire attention au fair-play financier et les clubs se montrent beaucoup trop gourmands pour lâcher leurs joueurs au club de la capitale française. Avec un budget d’environ 30 M€, la piste la plus chaude à l’heure actuelle s’appelle Leandro Paredes, du Zenit Saint Pétersbourg. L’Argentin serait d’ores et déjà d’accord sur un contrat de 4 ans et demi. Les Parisiens pourraient même débourser 40M€, un montant légèrement supérieur au budget parisien pour ce mercato. Concernant le dossier Idrissa Gueye, les discussions seraient au point mort entre Everton et le PSG. Pour Julian Weigl de Dortmund et Abdoulaye Doucouré de Watford, c’est toujours aussi compliqué pour les dirigeants parisiens. Pour le Napolitain Allan, on parle d’un montage financier impliquant le sponsor du club, Qatar Airways. Enfin, le dossier Frenkie de Jong a donné son dénouement final. Le Barça a annoncé aujourd’hui l’arrivée du jeune milieu de terrain néerlandais. Les dirigeants parisiens ont également tenté de relancer la piste Renato Sanches. Le Bayern est ouvert à la discussion, mais Paris fait toujours face au même problème : l’écart entre l’offre et la demande du club est beaucoup trop grand, ce qui serait donc voué à l’échec. Il ne reste plus qu’une semaine avant la fermeture du mercato, le PSG se retrouve donc dans le sprint final, et va devoir agir rapidement.

Info FM : Dalbert est la nouvelle priorité de l’OM. Nous sommes en mesure de pouvoir confirmer les informations de TMW qui annonçait hier un intérêt de l’OM pour Dalbert, le défenseur latéral de l’Inter Milan. Nous pouvons même vous affirmer que le latéral gauche est la nouvelle priorité du club olympien durant de mercato. Les dirigeants cherchent un concurrent à Jordan Amavi. Dalbert souhaite rebondir dans un nouveau club puisqu’il ne parvient pas à s’imposer à l’Inter. L’OM réfléchirait à un prêt avec option d’achat.

En bref en France

Courtisan déclaré du meilleur buteur du championnat écossais Alfredo Morelos, Nice est prêt à offrir 9 M€ pour l’attaquant des Glasgow Rangers. Mais l’entraîneur des Gers, Steven Gerrard, l’a mal pris : « je pense que les Rangers méritent le respect, tout comme le joueur et moi-même », a-t-il lâché. « Une offre de 9 M€ est irrespectueuse envers Alfredo. C’est le meilleur buteur du championnat et des joueurs sont partis pour un montant équivalent au double (de l’offre niçoise) alors qu’ils ne marquent pas autant de buts que lui. Nous ne voulons pas le vendre. Le board ne veut pas le vendre non plus. »

Selon les informations de L’Equipe, les Girondins de Bordeaux s’apprêtent à finaliser l’arrivée de l’attaquant qui évolue à Sunderland, Josh Maja (20 ans). Les Girondins ont trouvé un accord avec les Black Cats pour racheter les six derniers mois de contrat du buteur. Un bail de quatre ans et demi attend Maja à Bordeaux.

C’est officiel en France

Mario Balotelli est Marseillais ! Alors que le joueur italien avait enfin trouvé un accord pour partir à l’OM hier, « Super Mario » s’est officiellement engagé avec le club phocéen aujourd’hui. Il a signé un bail de six mois et touchera 3 M€, avec plusieurs bonus inclus en cas de bonnes performances. Balotelli arrive libre après avoir résilié son contrat avec Nice. Il a ensuite été présenté à la presse.

Ermedin Demirovic quitte Sochaux. L’attaquant bosnien, retourne à Alavès, club qui l’avait prêté aux Doubistes. Il pourrait être de nouveau prêté, cette fois à Almeria.

Boubakar Kouyaté rejoint l’ESTAC en provenance de l’équipe réserve du Sporting CP pour trois ans et demi.

[#OFFICIEL] Le défenseur central international malien Boubakar Kouyaté, dit "Kiki", (1m93, 78kg) s’engage avec l’Estac pour trois saisons et demie. Bienvenue Kiki !

Plus d'infos sur https://t.co/plTU2axgU7 https://t.co/HdLyRtF8hX pic.twitter.com/gxbqMgC7xJ — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 23 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Barcelone devance le PSG pour Frenkie de Jong. Longtemps critiqués pour avoir été devancés par le Paris Saint-Germain dans le dossier de Jong, les dirigeants du FC Barcelone ont bien réagi. Le club catalan a confirmé l’arrivée du milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam. Il rejoindra le Barça la saison prochaine en échange d’un chèque de 75M€ avec 11M€ de bonus. Quant au joueur, il signe un contrat de 5 ans. Il s’agit là d’un gros coup dur pour le PSG qui pensait avoir raflé la mise.

El Barça ficha a Frenkie de Jong

Los detalles : https://t.co/wpmSt0jw4o #EnjoyDeJong

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 janvier 2019

With the arrival of Frenkie De Jong we add talent, youth and Barça style to our sporting project. We are convinced that he will be a key part of our team for years to come. Welcome, Frenkie ! pic.twitter.com/9HCHmrlqvj — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 23 janvier 2019

Au Milan AC, un attaquant s’en va et un autre arrive. Gonzalo Higuain, qui était prêté par la Juventus à l’AC Milan, devrait s’engager aujourd’hui en Angleterre, avec Chelsea. Une information confirmée par l’entraîneur des Blues Maurizio Sarri en conférence de presse aujourd’hui. À San Siro, c’est le buteur polonais Kryztof Piatek qui débarque du Genoa pour un transfert estimé à 40 millions d’euros. En 6 mois à Gênes, l’attaquant de 23 ans a inscrit 19 buts en 21 matches. Toujours à l’AC Milan, le cas de Raoul Bellanova fait beaucoup parler. L’Italien de 18 ans devrait être transféré aux Girondins de Bordeaux. En effet, tout serait bouclé entre les deux clubs mais le joueur n’arriverait que la saison prochaine. Milan disposera d’un droit de rachat sur le jeune défenseur et d’un pourcentage touché sur une éventuelle revente dans le futur.

Sarri says Higuain is a few hours away from signing his contract at Chelsea. He says he hopes the striker can start scoring straightaway, but he says there is plenty more to his game than goals. He hopes he can get him back to his best form. #CHETOT — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 janvier 2019

En bref à l’étranger

Selon les informations du Daily Mail, Arsenal tente de recruter Eric Bailly sous la forme d’un prêt. Seul problème, Manchester United ferme la porte et n’a pas l’intention de renforcer un adversaire.

L’entraîneur espagnol, Rafael Benitez, arrivé en 2016 sur le banc de Newcastle, a prévenu ses dirigeants : si ceux-ci ne recrutent aucun nouveau joueur cet hiver, il partira du banc des Magpies l’été prochain, date à laquelle son contrat s’achève, comme le rapporte The Telegraph. Il espère pouvoir faire venir des renforts en attaque où les noms de Miguel Almiron (Atlanta United) et Martin Terrier (OL) ont notamment été cités. Les Magpies veulent également faire signer un arrière-gauche.

Le milieu de terrain français du Napoli Zinedine Machach, passé par Toulouse et Marseille, vient d’être prêté au FC Crotone (D2 italienne), comme le révèle L’Équipe.

C’est officiel à l’étranger

Emiliano Martinez prêté par les Gunners à Reading. Le gardien de 26 ans d’Arsenal va tenter de trouver du temps de jeu en Championship.

Aston Villa renvoie André Moreira à l’Atletico Madrid. Le club anglais a décidé de renvoyer le gardien en Espagne, à l’Atlético, par qui il était prêté.

We can confirm that Andre Moreira is returning to Atletico Madrid. We would like to wish Andre the best of luck for the future.#AVFC pic.twitter.com/OuyivAQUEr — Aston Villa (@AVFCOfficial) 23 janvier 2019

Tomasz Kucz file en prêt en Slovaquie. Le gardien du Bayer Leverkusen rejoint le club du DAC Dunajska Streda jusqu’à la fin de la saison.

Nachwuchstorwart Tomasz #Kucz wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum slowakischen Erstligisten FC DAC 1904 Dunajska Streda. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, Tomek. Mach‘s gut ! #Werkself #Bayer04 pic.twitter.com/krwYZ7LGqN — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 23 janvier 2019

José Antonio Reyes rebondit en D2 espagnole. L’ancien attaquant d’Arsenal quitte la Chine pour revenir en Europe et à Extremadura.

OFICIAL JOSÉ ANTONIO REYES NUEVO JUGADOR AZULGRANA Una zurda mágica llega al Francisco de la Hera para unirse al pelotón de valientes que lucharán para conseguir nuestro objetivo ¡ Bienvenido REYES !

+ INFO https://t.co/QgY9RRlIoX pic.twitter.com/zL7PmUY7rh — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) 22 janvier 2019

Nicolas Raskin (17 ans) quitte le KAA Gent pour rejoindre le Standard de Liège